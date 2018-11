Stringtruseprotester i Irland

Den tiltaltes forsvarsadvokat hadde argumenterte i rettssaken mot 27-åringen at den 17 år gamle jenta hadde frivillig sex med ham fordi hun hadde på seg stringtruse.

En av dem som har reagert er parlamentsmedlem Ruth Coppinger. Tidligere denne uka trakk hun en stringtruse ut av lommen under en debatt i parlamentet.

– Kvinner blir rutinemessig klandret

– «Se hvordan hun var kledd. Hun gikk med en stringtruse med blonde på.» Kvinner i dette landet er bekymret for at ofre rutinemessig blir klandret, sa Coppinger.

Hun siterte forsvarsadvokaten som under rettssaken skal ha sagt at 17-åringen kan ha vært «åpen for å møte noen og være med noen», siden hun hadde på seg stringtruser.

Protestene har vært i flere irske byer Foto: ZZEYE

Coppinger mener at slike myter enten blir brukt av advokater for å sverte kvinner i voldtektssaker og sier det trengs mer informasjon.

– Klær, falsk brunfarge og til og med bruken av p-piller blir brukt som et bevis for at kvinnen ønsket sex, at hun ikke ble voldtatt, sa hun.

I irske gater har kvinner møtt opp i undertøy og med plakater med bilde av truser hvor det står «Dette er ikke samtykke». Mange har også tatt til orde på nettet med samme slagord, under emneknaggen #ThisIsNotConsent.

– Det hører ikke hjemme, hverken i rettssalen eller i gatene, å klandre offeret, het det i appellene som ble holdt.

Katrina Stovold er en av dem som har demonstrert. Hun sier til BBC at klesplagg ikke har noe å si i voldtektssaker.

– Folk som er kledd helt opp til halsen er blitt voldtatt, folk i bikini er blitt voldtatt, sier hun.