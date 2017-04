Striden om Gibraltar får britane til å byrje snakke om krig

På fredag presenterte EU-president Donald Tusk retningslinene for skilsmisseforhandlingane mellom Storbritannia og EU.

Den britiske statsministeren, Theresa May, hadde allereie lova at det heile skulle skje i ein aura av respekt og samarbeid.

Men ein av klausulane til Tusk har fått røynde britiske politikarar til å hente fram krigsretorikken.

Spansk Gibraltar-kupp i Brussel

Spania lobbyerte hardt for å få Tusk til å inkludere ein klausul som gjev dei eit pressmiddel i spørsmålet om Gibraltar, ein britisk kronkoloni på sørspissen av Spania:

«Ingen avtalar mellom EU og Storbritannia kan omhandle Gibraltar, utan ein avtale mellom Spania og Storbritannia».

I praksis betyr det at Spania kan stenge Storbritannia ute frå ein framtidig frihandelsavtale mellom Storbritannia og EU, er dei ikkje nøgde med statusen til den britiske enklaven, skriv The Guardian.

Spania avstod Gibraltar til britane i 1713, men har lenge bedt om å få det strategisk viktige landområdet langs Middelhavet tilbake.

Meir kortsiktig har dei ei rekke gamle klagemål når det gjeld flytrafikk, shipping og sigarettsmugling til og frå «the rock».

Gibraltar var eit av verdas første skatteparadis, og kjelde til irritasjon i Madrid. No har dei fått eit pressmiddel.

Retningslinene til Tusk er framleis berre ein kladd, men vil bli banka gjennom under toppmøtet 29. april.

EU-tenestemenn nyheitsportalen Euractiv har snakka med, trur «Gibraltar-klausulen» blir ståande.

UNION JACK OVER GIBRALTAR: Britiske politikarar vil forsvare kolonien sin ved Middelhavet. Foto: JON NAZCA / Reuters

Vil forsvare Gibraltar «heile vegen»

Dette har fått fleire konservative politikarar til å hente fram ein uvanleg hard retorikk.

I eit TV-intervju med BBC søndag, lova den britiske forsvarsministeren å forsvare Gibraltar.

– Vi skal passe på Gibraltar.

– Kor lang er de villige til å gå?

– Gibraltar vil bli beskytta «heile vegen», fordi suvereniteten til Gibraltar ikkje kan bli endra utan at folket der ynskjer det, og dei har gjort det veldig klart at dei ikkje ynskjer å leve under spansk herredømme, sa forsvarsminister Michael Fallon til BBCs Andrew Marr.

– May vil forsvare Gibraltar som Thatcher forsvarte Falklandsøyane

Men spanjolane var ikkje ferdige, dei var klar til å gje London ein ny kilevink.

SNAKKAR OM KRIG: Den tidlegare konservative leiaren Michael Howard samanliknar Spania med Argentina under Falklandskrigen. Utsegna kom etter at Spania snur i spørsmålet om eit framtidig uavhengig Skottland skal bli medlem av EU. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Forsvarsminister Alfonso Dastias, sa søndag at Spania har snudd når det gjeld å legge ned veto mot eit eventuelt framtidig skotsk EU-medlemskap.

Han ynskjer ikkje å oppildne katalanske separatistar i Spania, men:

– Skjer det, vil vi ikkje blokkere dei, sa Dastias.

Dette fekk den tidlegare konservative leiaren Michael Howard til å samanlikne Spania med Argentina under Falkandskrigen.

I eit intervju med BBC understreka han at britane ikkje er redde for å bruke makt for å forsvare sine interesser.

– Trettifem år sidan, denne veka, sende ein annan britisk statsminister soldatar halvveges rundt jorda for å forsvare fridomen til ei anna lite gruppe britar, mot eit anna spansktalande land. Og eg er viss på at vår noverande statsminister vil vise same handlekraft når det gjeld folket på Gibraltar, sa Howard.

SNUR I SPØRSMÅLET OM SKOTTLAND: Spanias utanriksminister, Alfonso Dastis, gjer kuvending og støttar likevel eit hypotetisk skotsk EU-medlemskap i framtida. Foto: BERND VON JUTRCZENKA / AFP

– Vi kan framleis «svi spanskekongens skjegg»

Men ein pensjonert admiral The Daily Telegraph har snakka med, åtvarar den britiske regjeringa mot å bruke for store ord, før dei har rusta opp marinen.

Kontreadmiral Chris Parry seier den britiske marinen framleis er overlegen den spanske, men at slagkrafta er betydeleg redusert sidan Falklandskrigen, og at ein berre kan handtere kortvarige konfliktar.

Men:

SVI SPANSKEKONGENS SKJEGG: Dei historiske parallellane blir dratt tilbake til 1587, og Francis Drakes angrep på Cadiz-bukta. Foto: Wiki

– Vi kan framleis lemleste Spania på middels sikt, og eg trur amerikanarane vil støtte oss også. Spania må lære av historia at det aldri er verdt å slost mot oss, og at vi framleis kan «svi spanskekongens skjegg,» sa Parry med referanse til angrepet på Cadiz-bukta i 1587.

Kontreadmiralen legg til at han ikkje trur det kjem så langt at det blir ei militær konflikt mellom Storbritannia og Spania.

Ei talskvinne til statsminister May sa søndag at regjeringa støttar Gibraltar, folket og økonomien.