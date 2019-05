Strengere abortlover i USA for mye for flere republikanere

Konservative politikere har stemt gjennom nye abortlover som tilnærmet forbyr abort, men deres partifeller har begynt å distansere seg fra lover som innebærer at man ikke kan ta abort etter incest eller voldtekt.

– Jeg tror på unntak for voldtekt, incest og mors liv, og det er det jeg har stemt for, sier California-republikaner Kevin McCarthy, som er gruppeleder for republikanerne i Representantenes hus.

Bryter grunnloven

De folkevalgte i delstaten Alabama som kontrolleres av Republikanerne, har denne uka godkjent en lov som så godt som forbyr abort. Loven er i strid med USAs grunnlovsvern av retten til selvbestemt abort. Den kontroversielle abortloven ble underskrevet av Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey. Hun kalte lovendringen «et kraftfullt tegn på befolkningens overbevisning om at ethvert liv er en hellig gave fra Gud», til kraftige reaksjoner fra sinte amerikanere.

I Ohio, Kentucky og Mississippi har de innført lover som forbyr abort når hjertelyd fra foster kan registreres, noe som skjer om lag seks uker etter befruktning. Heller ikke i disse delstatene vil det gjøres unntak om graviditeten skyldes incest eller voldtekt. Eneste unntak i lovene er om det er fare for mors liv.

Abortmotstandere demonstrerer utenfor Høyesterett i USA, atskilt fra abortforkjemperne. Foto: Jose Luis Magana / AP

-Ikke der nede

I tillegg til at demokrater reagerer har flere republikanere i Washington nå varslet omkamp. Til og med Alabama-senator Richard Shelby understreker at han alltid har støttet at det gjøres unntak for incest og voldtekt.

– Jeg er ikke der nede, kommenterer han om godkjenningen av den strenge abortloven i hjemstaten i sør denne uka.

Dette er også Republikanernes nasjonale linje, de tre unntakene, som har vært at det kan tas abort om graviditet skyldes incest eller voldtekt, eller om det er fare for at mor kan dø.

Senator Thom Tillis, fra en annen sørstat, North Carolina, sier det er en selvfølge at de tre unntakene bør bestå. Andre vegrer seg for å si hva de syns om de nye lovene.

– Jeg må fordøye hva det er som foregår, sier senator Shelly Moore Capito fra West Virginia, mens senator John Barrasso i Washington mener hans oppgave er på det føderale plan og at delstaten hans ikke behøver å høre hans mening.