Streiker i 30 byer i Myanmar i protest mot militærkuppet

Bak initiativet til sykehusstreiken står en nydannet gruppe som kaller seg «Myanmars sivile ulydighetsbevegelse». I en uttalelse fra gruppen heter det at de militære setter sine egne interesser foran en befolkning som er sårbar på grunn av koronaviruset.

Gir behandling hjemme

– Vi nekter å motta ordre fra et ulovlig militærregime som viser at det ikke vil ta noen hensyn til fattige pasienter, skriver gruppen.

Leger gir nå pasienter behandling hjemme hos seg selv, skriver avisen The Guardian.

– Vi vil ikke gi oss før den valgte regjeringen er tilbake, sier Kyaw som er kirurg ved et sykehus i Yangon.

Tirsdag kveld kunne man høre folk i flere bydeler i Yangon slå på gryter og lokk for å markere en protest mot kuppet. Folk ropte også ut sine protester og ønsket Aung San Suu Kyi god helse og lykke til, melder nyhetsbyrået AP.

I Yangon var protestene høylytte tirsdag kveld. Foto: Stringer / Reuters

Viruset har tatt flere enn 3.100 liv i landet, melder Reuters. Ifølge nyhetsbyrået deltar også studenter og andre sivile i streiken.

Blokkerte FN-fordømmelse

Internasjonalt har protestene også vært kraftige. Tirsdag kveld møttes medlemmene i FNs sikkerhetsråd på en lukket videokonferanse. På forhånd var det kjent at et flertall av medlemmene ønsket en kraftig protest mot kuppet.

Medlemmene i fikk en brifing fra FN-utsendingen Christine Schraner Burgener der hun ikke skal ha lagt fingrene imellom. Kilder fra det lukkede møtet sier hun kom med en klar oppfordring om at man skulle støtte demokratiet i Myanmar.

Under videokonferansen ble det lagt fram et forslag om at FN skulle fordømme de militæres maktovertakelse, men teksten fikk ikke støtte fra veto-landene Kina og Russland.

De to verdensmaktene har i stor grad beskyttet Myanmar fra tiltak fra Sikkerhetsrådet etter regjeringsstyrkenes offensiv mot rohingya-folket i 2017. Over 800.000 rohingyaer er drevet på flukt til nabolandet Bangladesh siden den gangen.

Kina har ikke kritisert kuppet og har isteden oppfordret alle sider til å komme til enighet.

Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua har så langt beskrevet maktovertakelsen som en «rokering i regjeringen».

– Kineserne har ikke aktivt støttet kuppet, men de snakket om stabilitet og interne affærer. Og prøvde å si minst mulig, sier en anonym diplomat til The Guardian. Avisen skriver at Beijing har investert store summer i Myanmar.

EU og USA truer imidlertid med å gjeninnføre sanksjoner mot landet.

Soldater patruljerer i nærheten av området der 400 parlamentarikere er innesperret. Foto: Stringer / Reuters

Suu Kyi i husarrest igjen

Aung San Suu Kyi har ikke vært sett siden kuppet. Ifølge kilder i hennes parti er hun igjen satt i husarrest. Den 75 år gamle kvinnen satt i husarrest i rundt 15 år sist Myanmar var et militærdiktatur.

Nå oppholder hun seg i sin residens i hovedstaden Naypyidaw, ifølge flere kilder. Naboer skal ha sett henne innenfor murene rundt eiendommen, forteller presserådgiver Kyi Toe i den avsatte regjeringssjefens parti NLD.

400 parlamentarikere er innesperret i boligområdet ved nasjonalforsamlingen i hovedstaden.