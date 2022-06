– Eg har sove litt, men veldig lite. Det finst jo ingen plassar ein kan leggje seg.

Kamilla Østerberg måtte bruka natt til søndag i ein stol på Schiphol flyplass.

Laurdag kom ho frå Paris, der ho hadde vore på ein jobbkonferanse.

Det skulle vore ein kjapp tur, men mykje av pinsehelga blei ete opp av flyplasskaoset som no rammar Europa.

– Me var forseinka frå Paris, og då mista eg flyet vidare frå Amsterdam til Trondheim. Her er det fullstendig kaos, ingen har tid til å snakka med oss.

Forseinka eller innstilt fly? Ekspandér faktaboks Blir du nekta ombordstiging, eller er flyet innstilt eller forseinka med meir enn to timar, er flyselskapet plikta å informera deg om rettane dine. Denne informasjonen skal vera tilgjengeleg for blinde og svaksynte også. Luftfartstilsynet oppfordrar reisane til å ta opp problemer og uregelmessigheiter under reisen med flyselskapet fortløypande. Får du ikkje det du har krav på, kan du klaga til flyselskapet i etterkant. Her er ei liste med flyselskaper sine klagesider. Ved innstilte avgangar har du rett til å velja mellom å: få billettprisen refundert for heile eller deler av reisa som blei innstilt. Du kan og ha rett på returflyging tilbake til avreisestad. Du har ikkje krav på å få dekka mat og eventuell overnatting dersom du vel å få billetten refundert.

bli booka om med eit nytt fly så snart som mogleg, eller ved ein seinare dato etter eige ønske, dersom det er ledige seter. Vel du å bli booka om har du krav på å få dekka mat og eventuelt overnatting av flyselskapet. Flyselskapet kan vera plikta til å finna eit nytt fly med eit anna flyselskap dersom det gir vesentleg mindre ulempe. Du kan og ha rett på standardkompensasjon dersom flyet blir innstilt. Du har ikkje rett på kompensasjon dersom årsaka til forseinkinga er ekstraordinære hendingar som flyselskapet ikkje kunne unngått sjølv om alle rimelege tiltak var treft. Til dømes kan det vera dårleg vêr, terrorisme, sabotasje, politisk uro eller uføresette sikkerheitstiltak.

Tekniske feil er i utgangspunktet ikkje ei ekstraordinær hending.

Du har heller ikkje rett på kompensasjon om du blei varsla om kanselleringa to veker før. Blir kanselleringa varsla under to veker før, har du rett på kompensasjon om du ikkje blir booka om på eit nytt fly som lettar og landar på eit rimeleg tidspunkt i forhold til opphavleg bestilling. Les meir her. Ved forseinkingar har du krav på: Måltid og forfriskingar som er rimeleg i forhold til ventetid. Dette har du krav på dersom flyet er forsinka med: to timar for flyreiser opp til 1500 km tre timar ved flyreiser innanfor EØS på meir enn 1500 km og for alle andre flygingar mellom 1500 km og 3500 km fire timar ved alle andre flyreiser

Dersom forseinkinga gjer at du er nøydd til å overnatta, skal flyselskapet tilby hotellovernatting og dekka eventuelle transportkostnader mellom flyplassen og hotellet.

Refusjon av billettprisen dersom flyginga blir forsinka med meir enn fem timar. Du har krav på å få refundert den delen av reisa som ikkje er starta eller heile billetten dersom du ikkje kjem deg fram til endemålet. Vel du refusjon, kan du også ha krav på returreise tilbake til avreisestaden.

Du kan ha krav på standardrefusjon dersom reisa blir utsett med tre timar eller meir. Du har ikkje krav på refusjon dersom forseinkinga er grunna i ekstraordinære hendingar, som skildra over. Kjelde: Luftfartstilsynet.

Stansa flygingar til Schiphol

Det har vore kaos på fleire flyplassar i Europa den siste tida. Årsaka ligg i bemanningsproblem hos flyplassar og flyselskap etter at mange tilsette blei sagt opp under pandemien.

Flyplassen i Amsterdam blant dei som har hatt store problem. Her har folk stått i kø til tryggingssjekk i timevis.

Talsperson for Schiphol flyplass, Willemeike Koster, skriv til NRK at flyplassen manglar rundt 10 til 15 prosent av sikkerheitstilsette. Dei har laga ein handlingsplan for sommaren, der målet er å få drifta meir effektiv igjen.

KLM varsla fredag at dei ville setta i verk tiltak for at pinsehelga skulle bli overkommeleg på Schiphol. Selskapet sa dei ville kansellere inntil 50 flygingar per dag.

Laurdag ettermiddag kom eit nytt varsel, om at KLM resten av dagen ikkje ville ta med passasjerar om bord på fly til Schiphol.

– Denne avgjerda blei teken for å sikre at så mange stranda passasjerar som mogleg kan reise frå Schiphol laurdag og at KLM kan operere så mange fly som mogleg søndag, opplyser KLM.

– Brannsløkking heile vegen

Trass avgjerda gjekk Kamilla Østerberg sitt fly til Amsterdam. Då ho kom til flyplassen ved 22-tida laurdag kveld var alle servicedeskane stengde.

– Dei frå flyselskapet verka overraska over at dei hadde sendt oss frå Paris, for det var ingen her til å ta oss imot. Mest sannsynleg mista alle flya sine vidare.

Stranda på flyplassen ein laurdag kveld var lite til ingen info å få.

Ei sliten Kamilla Østerberg på Schiphol flyplass utanfor Amsterdam søndag morgon.

– Det verka på meg som dei dreiv med brannsløkking heile vegen, fortel Østerberg.

– Til slutt var det ein sikkerheitsvakt som forbarma seg over meg. Han sa det smartaste eg kunne gjera var å bli her. Alt var fullbooka av hotell, og då hadde eg uansett måtta koma tilbake ila natta.

På mobilen sin viste vakta ho ein video av folk som stod i kø til sikkerheitssjekken i timevis gjennom natta.

Ho bestemde seg for å bli på flyplassen over natta. I det var ho ikkje åleine.

Benken som var det næraste Østerberg kom ei seng på flyplassen natt til søndag. Foto: Privat

– Her har eg funne folk på dei merkelegaste plassane. Bak søppelbøtter, i stengde restaurantar. Det er folk overalt, fortel Østerberg då NRK snakka med ho søndag morgon.

NRK har prøvd å komme i kontakt med KLM søndag, men pressekontoret deira er stengt.

Skaff bevis for tilkomst

Reglane er klare på kva ansvar flyselskapa har ved tap som følger av forseinkingar, fortel juridisk direktør i Forbrukarrådet Tone Molvær Berset.

– Viss selskapa skal bli fritatt frå eit slik ansvar, må dei kunna visa til at forholdsreglar er tatt for å unngå at dette skjer.

På fredag var køane for reisande på flyplassen Schiphol i Amsterdam svært lange. Foto: RAMON VAN FLYMEN / AFP

Berset meiner flybransjen burde har innsett at dei ikkje er i stand til å levera tenester som før, etter å ha nedskalert kraftig under pandemien.

– Det burde dei forstått, planlagt og funne løysingar for.

Viss flyselskapa ser at forholda på flyplassen gjer det vanskeleg å levera som avtalt, må dei gjera rimelege tiltak for å hindra at reisande taper på dette, fortel Berset.

– Dei som ikkje får reisa på grunn av flyplasskø, vil kunna koma i ein vanskeleg praktisk situasjon.

Ho oppfordrar reisande til å følga informasjonen frå flyplassane om oppmøte, og gjerne skaffa bevis for når dei kom til flyplassen.

Juridisk direktør i Forbrukarrådet, Tone Molvær Berset. Foto: Pressebilde / Forbrukerrådet

Forbrukarrådet etterlyser no klare svar frå forsikringsselskapa om kva vilkår som gjeld i denne situasjonen, opplyser Berset.

Reisande bør vere førebudd

Østerberg fortel at ho ikkje fekk informasjon om rettane sine, noko flyselskapet er plikta å informera om.

Søndag morgon opna servicedeskane, men køane var lange overalt.

– Eg tenkte eg skulle ta ein kaffi, men orkar ikkje stå i den køen heller, ler ho litt oppgitt.

Ho har i alle fall eit tips til dei som skal på flytur nå:

– Til dei som skal ut og reise i dag, dei bør ha med seg ei pute og eit pledd!

Søndag ettermiddag kom ein noko sliten Østerberg til slutt heim til Trondheim.