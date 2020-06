Strammer inn koronasikkerheten rundt president Trump

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

President Donald Trump har latt være å bruke munnbind for å beskytte seg mot smitte av koronaviruset.

Det til tross for at den amerikanske folkehelseetaten CDC anbefaler at folk bruker munnbind.

Blant annet har Trump holdt folkemøter i både Oklahoma og Arizona de siste dagene. Det er delstater der antall koronasmittede er på vei oppover.

Nå skriver CNN at presidenten har uttrykt bekymring for hvordan det vil ta seg ut om han skulle bli smittet.

Han skal derfor ha insistert på strengere smittevern-tiltak rundt sin egen person.

Bare noen få av de tilstedeværende brukte munnbind under president Trumps folkemøte i Phoenix, Arizona, på tirsdag. Foto: SAUL LOEB / SAUL LOEB

Vasker og steriliserer toalettene

Når presidenten reiser til steder med økende smitte, blir hvert sted Trump skal besøke undersøkt for smittefare. Både sikkerhetsfolk og medisinsk personell sjekker stedene, skriver CNN.

Toaletter som er satt til side for presidentens bruk blir grundig vasket og sterilisert.

De som kan komme i kontakt med presidenten må testes før de får møte Trump.

Flere smittede rundt Trump

Ifølge CNN har nå enda en medarbeider til Trump i Det hvite hus testet positivt for korona.

Tidligere har det vært kjent at seks medlemmer av Trumps valgkampstab og to medlemmer av Secret Service-gruppen som følger ham, har testet positivt.

De ble sendt hjem fra folkemøtet i Tulsa og presidenten skal ha reagert kraftig på at smitten blant hans medarbeidere ble kjent.

Har stengt strender i Florida

I flere delstater i USA er det nå en kraftig vekst i antall smittede.

I går forbød delstaten Florida servering av alkohol på alle utesteder.

Nå har myndighetene i Miami bestemt at alle strendene skal stenges før nasjonaldagsfeiringen 4. juli, skriver ABC News.



Storbyen i Florida er kjent for sine strender, som tiltrekker seg turister fra hele USA og verden for øvrig.



Delstaten er en av flere som opplever raskt stigende koronasmitte i USA; hittil er 122.000 smittet og nesten 3.400 døde i Florida.

Høyeste smittetall på én dag

I California øker også smitten, særlig blant unge.

Den demokratiske guvernøren Gavin Newsom sier at antall pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19, økte med 32 prosent de siste to ukene, til over 4200.

For hele USA ble det fredag registrert 47.341 nye smittetilfeller. Det er det klart høyeste smittetallet på ett døgn og over 7000 fler enn torsdagens tall, som er den nest verste dagen.