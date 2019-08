Straffer nettsiden hvor hatmanifestet ble lagt ut

20 mennesker ble drept og 27 skadd i masseskytingen på et kjøpesenter i El Paso i Texas lørdag. Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet og etterforskes for terrorisme og hatkriminalitet.

Politiet undersøker om et firesiders manifest som ble funnet på nettet kan knyttes til den pågrepne 21-åringen.

I manifestet blir det uttrykt nasjonalistiske og rasistiske holdninger mot innvandrere og latinamerikanere. Det anklager dem for å stjele jobbene til amerikanere og går til angrep på multikulturalismen i USA.

Terroranalytiker Atle Mesøy sier til NRK at manifestet har mange likhetstrekk med manifestet Anders Behring Breivik publiserte i forbindelse med terrorangrepene i Norge 22. juli 2011.

Fri publisering

Manifestet som knyttes til El Paso-massakren ble publisert på nettstedet 8chan.

Nettstedet er et brukerstyrt bildeforum hvor brukerne kan legge ut alt de ønsker, uten involvering fra nettstedets administratorer, og fungerer omtrent som det mer kjente nettforumet 4chan.

8chan ble opprettet i 2013 av dataprogrammereren Fredrick Brennan som mente 4chan hadde blitt for autoritært og ønsket å lage et alternativ med større takhøyde for hva som kunne publiseres.

SE VIDEO: Den 21 år gamle gjerningsmannen mistenkes for å ha vært motivert av hat mot innvandrere. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Den 21 år gamle gjerningsmannen mistenkes for å ha vært motivert av hat mot innvandrere.

Nettstedet har derfor blitt en arena for blant annet spredning av overgrepsbilder av barn, og også et tilholdssted for høyreekstreme.

I forkant av flere hatkriminelle masseskytinger, har de antatte gjerningspersonene publisert sine manifester på nettsiden.

Både australske Brenton Tarrant som tok livet av 50 mennesker i en moske i Christchurch på New Zealand i mars i år og mannen som drept tre personer i en synagoge i San Diego i California i april, kunngjorde den ideologiske bakgrunnen for angrepene sine på 8chan.

– Kloakkdam av hat

Nå har derimot en av tjenesteleverandørene til nettstedet fått nok og sier opp kundeforholdet med eierne av 8chan.

Selskapet Cloudflare leverer sikkerhetssystemer som beskytter nettsteder mot såkalte DDoS (Distributed Denial of Service)-angrep. Det går ut på at en nettside blir bombardert med forespørsler og nettrafikk slik at den går ned og blir utilgjengelig.

– 8chan har til stadighet vist at de er et kloakkdam av hat, og vil ikke lenger kunne motta tjenester fra oss. De har vist at de er lovløse og denne lovløsheten har ført til en rekke tragiske dødsfall, sier Cloudflare-sjef Matthew Prince i et blogginnlegg.

MASSAKRE: Vettskremte kunder kommer ut av kjøpesenteret med hendene over hodet etter masseskytingen på kjøpesenteret i El Paso. Foto: STRINGER / Reuters

8chan har vært nede i perioder i etterkant av nyheten, men ifølge folkene bak er dette fordi de jobber med å finne en alternativ løsning.

Matthew Prince vedgår at selv om Cloudflare kaster ut 8chan, så vil de trolig likevel bestå. Selskapet fjernet i 2017 den nynazistiske nettsiden Daily Stormer fra kundelista si, men de skaffet seg tilsvarende beskyttelse fra et annet selskap.

– Jeg er ikke i tvil om at det samme vil skje med 8chan. Selv om vi fjerner de fra vårt system, så utgjør det ingen forskjell med tanke på hatytringer på nett og masseskytinger. Vi har løst vårt eget problem, men vi har ikke løst problemet med internett, sier Prince.

Grunnleggeren vil stenge siden

Fredrick Brennan trakk seg ut av 8chan i 2015 og har siden da tatt til orde for å legge den ned.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På Twitter takke han Cloudflare for avgjørelsen om å frata 8chan DDoS-beskyttelsen.

– Tusen takk, Cloudflare. Endelig blir det kanskje slutt på dette marerittet. Jeg ønsker å gå tilbake til å lage skrifttyper og ikke bekymre meg for å bli oppringt av CNN og New York Times hver gang det skjer en masseskyting, skriver Brennan.

Andre nettselskaper har tidligere tatt grep mot nettstedet. Google har blant annet fjernet siden fra søkeresultatene sine.

8chan drives nå av amerikaneren Jim Watkins på Filippinene.