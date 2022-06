– Vi samles for å minnes de som ble drept og vise solidaritet med hele det norske LHBT+-miljøet som er rammet av angrepet, skriver arrangørene.

Det er Pride in London og European Pride Organisers Association som arrangerer vaken i Soho Park i London sentrum i kveld.

Pressetalskvinne Deanna Hallett sier til NRK at masseskytingen i Oslo har sendt sjokkbølger også gjennom det britiske pridemiljøet.

I tillegg til arrangørene, holdt internasjonal koordinator for Oslo Pride, Stein Runar Østigaard, Øyvind Hernes fra den norske ambassaden og også London-ordfører Sadiq Kahn appeller.

Markeringen ble avsluttet med et øyeblikks stillhet.

Takker for støtten

– Jeg er her for å takke for støtten vi har fått fra hele verden de siste dagene, sier Østigaard til NRK i London.

Internasjonal leder i Oslo Pride, Stein Runar Østigaard, holder appell i Soho Square Gardens i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

I appellen sin til de fremmøtte i London kommenterte han også det avlyste arrangementet i Oslo i kveld.

– Det var ment å være en solidaritetsmarkering av og for miljøet vårt. Dette viser viktigheten av at vi, sammen med våre støttespillere, må stå enda sterkere sammen. Gjerningsmannen og hans tankesett må ikke få vinne.

Deretter takket han London for å støtte Oslo.

London-ordfører Sadiq Kahn holder appell under støttemarkeringen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Også ordføreren Sadiq Kahn holdt appell. Han snakket om viktigheten av mangfold, viste til Londons mangfold og uttrykte støtte og sympati med Oslo.

– En avskyelig tragedie

To av de som deltok var skotske Hannah Bardell, som er parlamentsmedlem for Scottish National Party (SNP), og forfatter og LHBT-aktivist Shaun Dellinty.

Bardell har jobbet og bodd i Oslo, og Dellinty har besøkt hovedstaden flere ganger, inkludert London Pub.

– Det som har skjedd er en avskyelig tragedie, og et angrep på vårt miljø. Jeg kjenner Oslo og Norge som et nydelig og fredfullt land, så å se et angrep på LHBT-samfunnet, hva enn det er, er ytterst hjerteskjærende, sier Bardell til NRK.

Parlamentsmedlem for SNP, Hannah Bardell, og forfatter og LHBT-aktivist Shaun Dellinty på støttemarkeringen i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Hjertene våre går til familiene som har mistet sine kjære og til de som er skadet.

Dellinty forteller at han var med på markeringen etter angrepet i Orlando for seks år siden.

– Jeg forventet aldri å stå her igjen i dag, eller i noe annet tilfelle, vitende om at medlemmer av vårt samfunn er angrepet bare for å være den personen de var født til å være.

Til NRK sa han at de møtte opp i dag for å huske ofrene fra angrepet i Oslo, samt for å ære hvert offer for hat, mobbing og diskriminering i Storbritannia, Norge og hele verden.

– Og for å sende et budskap om at kjærlighet er kjærlighet. Vi vil ikke stå for vold og hat. Vi står for kjærlighet, snillhet og medfølelse.

Viser solidaritet

Claire Green har en god venn i Oslo som var på en bar på andre siden av London Pub da gjerningsmannen Zaniar Matapour begynte å skyte. Green fikk til slutt kontakt med vennen sin.

– Jeg er glad for at han er trygg, forteller Green, men legger til at hendelsen fortsatt er fersk i minnet blant miljøet.

Claire Green har en venn som var i nærheten av London Pub da skytingen fant sted fredag. Nå skal Green delta på støttemarkeringen i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Green er trans og forteller at hun har blitt overfalt og trakassert av fremmede ved flere anledninger. Hun sier man aldri vet når man er trygg eller ikke.

– Så jeg tror den riktige tingen å gjøre, er å dra ut for å sørge og protestere.

– Hvor kommer dette hatet fra?

– Jeg tror det er folks frykt for det ukjente. Det avhenger av hvor folk får sin informasjon fra.

– Vi er ikke redde

Martin Pendry har bodd 40 år i Storbritannia, men kaller fortsatt Oslo for sin hjemby. I dag deltar han på støttemarkeringen i London for å vise at miljøet står sammen.

– Jeg tror det er viktig å stå fram etter at sånne ting skjer for å vise at vi ikke er redde, og at vi enda har friheten.

Han viser til bombingen av puben Admiral Duncan i 1999, hvor gjerningspersonen var nynazisten David Copeland. Puben er kjent for å være en av Sohos eldste samlingssteder for homofile.

Martin Pendry har bodd 40 år i Storbritannia, men kaller fortsatt Oslo for sin hjemby. Han deltar på markeringen for å vise at miljøet står samlet. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Flere omkom der. Igjen så stod vi fram et par dager senere for å vise frem at de kan ikke skremme oss, sier Pendry.

På spørsmål om hva han synes om avlysningen av kveldens markering i Oslo, svarer Pendry at han tror politiet står i en vanskelig situasjon.

– De må prøve å holde alle sikre.

Under kveldens arrangement i Soho, er det flere titalls politi til stede.

– Tror du det er trygt her?

– Jeg tror det er så trygt som det kan være, sier Pendry.