Stortinget vil presse Forsvarsdepartementet til åpenhet om Frode Berg

Tirsdag klokken 13.00 møtes den særskilte komiteen som Stortinget satte ned 25. februar. Komiteen ble satt ned etter at Forsvarsdepartementet bestemte at EOS- utvalgets rapport om Frode Berg-saken skal hemmeligholdes, i sin helhet.

Komiteen er satt sammen av representanter fra alle politiske partier, i tillegg til de som til vanlig har plass i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Komiteens medlemmer har fått lese rapporten i et lukket rom på Stortinget, etter at Stortingets representantskap ba om at den ble utlevert.

Foruten formaliteter som å velge saksordfører, blir det viktigste punktet å bestemme hva som skal gjøres for at hovedpersonen selv, Frode Berg, skal få vite hva som ble resultatet av den omfattende granskingen som ble satt i gang etter at han i ble arrestert og seinere dømt for spionasje i Russland.

Stortingets utvalg for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenestene (EOS) startet arbeidet med å granske hva som hadde skjedd i denne saken allerede før Frode Berg i november 2019 ble satt fri og kom tilbake til Norge.

Frode Berg under et varetektsmøte i Moskva 1. oktober 2018 Foto: Morten Jentoft

Frode Berg vil vite hvorfor de brukte ham

Berg mener selv at den norske etterretningstjenesten aldri fortalte ham hva slags farer han utsatte seg for da han dro på oppdrag for dem til Russland fra 2015.

Han mener at han bare er et eksempel på at E-tjenesten gjennom sin virksomhet i grenseområdene mot Russland har satt folk-til-folk-samarbeidet i fare, og at det derfor er viktig å få fram i lyset de metoder som tjenesten har brukt.

Frode Berg ble satt fri fra sin dom på 14 års fengsel etter en utveksling mellom Russland og Litauen.

Etter det NRK kjenner til prøver nå Stortinget å legge press på forsvarsminister Frank-Bakke Jensen for å få avgradert hele eller deler av rapporten, slik at det blir mulig også for Frode Berg å få lese den.

Medlemmene i den særskilte stortingskomiteen for Frode Berg-saken har fått lest EOS-rapporten i et lukket rom. Foto: Stortinget

Åpen høring – full skittentøyvask?

Hvis Bakke-Jensen og Forsvarsdepartementet holder fast ved at rapporten inneholder sensitiv informasjon og derfor må hemmeligstemples, vurderer den særskilte komiteen som Stortinget har nedsatt, å innkalle Frode Berg til en åpne høring.

Der vil medlemmene av komiteen, som allerede har lest rapporten, i full offentlighet kunne spørre Frode Berg om det som står der.

Komiteens medlemmer kan her komme inn på hva som skjedde da Berg ble vervet og hvem som gjorde dette.

Dette er neppe en ønskesituasjon for Forsvaret og E-tjenesten. Men dette kan etter det NRK kjenner til bli resultatet hvis de ikke er villig til å offentliggjøre i alle fall deler av rapporten.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sammen med Frode Berg 26. november 2019, etter at Berg var satt fri fra russisk fengsel. Foto: Berit Roald / Berit Roald

Grønnern til Stortinget allerede denne uken?

Leder for EOS-utvalget, Svein Grønnern, har sagt til NRK at han og utvalget ønsket å offentliggjøre konklusjoner og deler av innholdet, men at de ble nektet å gjøre dette av Forsvarsdepartementet.

Svein Grønnern skal etter planen om kort tid, kanskje allerede onsdag denne uken, møte i den særskilte kommisjonen for å legge fram sitt syn på innholdet i rapporten.

Det har vært antydet at Stortinget kan ta opp til votering en særskilt lov som kan avgradere en slik rapport.

Men da kan dette gå på tilliten til hele regjeringen løs, og dermed er det ikke sikkert at den kommer til å bli vedtatt.