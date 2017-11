Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre skal ifølge Dagens Næringsliv samle seg om et prinsipp som klart slår fast at verken faste stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen.

Saken kommer opp når stortingspresident Olemic Thommessen (H) samler de parlamentariske lederne til et møte i valgutvalget torsdag denne uken.

Rammer Hagen – og Jagland

Høyre har tidligere vært kritisk til at Stortinget skal innføre et nytt prinsipp som kan oppfattes tilbakevirkende – og som kommer som en følge av striden rundt Hagens kandidatur.

Nå vurderer partiet ifølge DNs kilder å støtte en presisering av prinsippene om valgbarhet.

Etter det DN skriver vil Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre avvise at en slik innstramning av reglene er tilbakevirkende ettersom Hagen ikke er valgt til vervet.

Hvis Høyre skal støtte en slik innstramming, ønsker partiet ytterligere en presisering: At heller ikke ledere i internasjonale organisasjoner kan velges til Nobelkomiteen.

Dette peker på Europarådets leder Thorbjørn Jagland, selv om den tidligere Ap-lederen ikke er på valg til komiteen nå. Etter det DN erfarer skal Ap-leder Støre ikke være uvillig til å støtte dette.

Støre har i likhet med flere beveget seg i retning av at «stortingsrepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen». Inntil nå har praksisen vært «ikke bør».

Hva gjør Frp?

Det store spørsmålet er hva Fremskrittspartiet nå kommer til å gjøre. Vil de stå fast på Hagens kandidatur, selv om reglene om hvem Stortinget kan velge til Nobelkomiteen strammes inn? I så fall kan de risikere at de andre partiene fremmer en motkandidat, som gjør at de mister «sin plass» i komiteen. Eller vil de gi etter for presset og finne en annen kandidat?

Ingen av de parlamentariske lederne vil kommentere saken overfor DN før møtet torsdag.

