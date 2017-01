Stort sikkerhetsarbeid før Trumps innsettelse

Opptil én million mennesker er ventet ved de ulike arrangementene i anledning Donald Trumps overtakelse av presidentembetet. Myndighetene kjenner ikke til noen konkrete trusler mot innsettelsen, men forbereder seg på det meste.

Rundt 50 amerikanske sikkerhetsetater er i gang med å sikre hovedstaden mot angripere. Særlig ensomme ulver med skytevåpen, kjøretøy som kan brase inn i menneskemengder og bevæpnede droner regnes som betydelige risikofaktorer.

Etter lastebilangrepene i Berlin og Nice i fjor skal innfartsårer blokkeres før fredagens innsettelse.



Droneforbud

På grunn av risikoen for at noen utstyrer droner med våpen, er alle droner forbudt over Washington de aktuelle dagene.

Myndighetene har lenge vært særlig på vakt mot angrep igangsatt utenfra av IS eller Al Qaida, men de siste årene har vist at angrep i større grad er gjennomført av amerikanere, inspirert av disse gruppene.

Under selve innsettelsesarrangementene vil 28.000 sikkerhetsfolk være på jobb.

Fredagen starter med kransenedlegging på Arlington, før den nye presidenten tas i ed. Så blir det parade og en rekke arrangementer før innsettelsen avrundes med forbønn dagen etter.

Skuddsikkert

Svært mye av dette vil foregå utendørs, med de involverte eksponert. Særlig bekymring vekker situasjonen der Trump skal tas i ed foran kongressbygningen, hvor avtroppende president Barack Obama også vil være til stede, sammen med de fremste representantene for regjering og kongress. Alle vil være pakket sammen på et relativt lite område, omgitt av gjennomsiktige, skuddsikre glassplater. Alle tak i området rundt skal bemannes med skarpskyttere, og FBI skal sette ut utstyr for å avdekke mulige usynlige angrep, som kjemiske våpen eller stråling.

TILSTEDE: Avtroppende president Barack Obama vil også være til stede under innsettelsen. Foto: JIM WATSON / Afp

Det regnes med at mellom 700.000 og 900.000 personer vil overvære arrangementene, inkludert 99 grupperinger som planlegger ulike demonstrasjoner.

De som vil inn på de berørte områdene får kun ha med seg mobiltelefoner, kamera og lommebok. Ryggsekker, sykler, ballonger og spraybokser står på lista over hva man ikke kan ta med seg.

Demokrater trekker seg fra Trumps innsettelse

HISSET PÅ SEG TRUMP: En av de som ikke vil være til stede under Trumps innsettelse er kongressmedlem John Lewis fra delstaten Georgia. Han hisset på seg Trump da han i et intervju uttalte at han ikke anser Trump som en «legitim president». Foto: Cliff Owen / AP

Over 20 medlemmer av den amerikanske kongressen sier at de ikke vil være til stede når Donald Trump innsettes som president.

Flere av dem har trukket seg etter Trumps utspill mot borgerrettighetsaktivisten og kongressmedlemmet John Lewis lørdag.

Så langt har 21 demokrater fra Kongressen gitt beskjed om at de ikke kommer for å se republikanske Trump tas i ed som president fredag.