Stort iransk skip har forlist i Omanbukta

Logistikkfartøyet Kharg står i brann i Omanbukta, melder statlig TV i landet. Det er uklart hvordan brannen oppsto.

Brannen oppsto klokka 2.25 onsdag og brannmannskaper jobber med slukking. Fartøyet ligger like ved havnen i Jask, 1.270 kilometer sørøst for Teheran, i nærheten av Hormuzstredet.

Skipet Kharg har forlist rett utenfor havnebyen Jask, sør i Iran.

Mannskapet evakuert

Det statlige nyhetsbyrået IRNA melder at redningsoperasjonen for Kharg har «slått feil», uten at det gis nærmere detaljer om hva dette innebærer.

Den iranske marinen sier i en uttalelse at brannslukkingsarbeidet pågikk i 20 timer før skipet sank.

I sosiale medier i Iran er det delt bilder av det som skal være mannskapet på Kharg som evakuerer fartøyet i redningsvester mens skipet brenner bak dem.

Et iransk marineskip har forlist etter en brann i Omanbukta. Mannskapet forlot skipet da brannen oppsto.

Ifølge en melding fra det iranske nyhetsbyrået Fars har hele mannskapet på skipet nå kommet seg trygt av skipet. I en video publisert på Twitter av Radio Free Europes Iran-korrespondent Golnaz Esfandiari kan man se røyken som stiger opp fra skipet.

Hardt slag for den iranske marinen

Kharg var et av få skip i den iranske marinen som kunne forsyne andre fartøy til havs. Det kunne også frakte tung last og ha helikoptre om bord. Forliset fant sted under et treningsoppdrag.

Det 207 meter lange skipet ble bygget i Storbritannia og sjøsatt i 1977, og ble først satt i tjeneste i 1984 etter langvarige forhandlinger i kjølvannet av den islamske revolusjonen i Iran i 1979.

Khargs forlis er et hardt slag for den iranske marinen, som har vært preget av flere ulykker de siste årene. I fjor ble et annet marinefartøy ved et uhell truffet av en rakkett utenfor Jask. 19 sjømenn døde, og 15 ble skadet. I 2018 forliste et iransk jagerskip i Det kaspiske hav.

I april hevdet Iran at et annet av skipene sine, Saviz, ble angrepet i Rødehavet med magnetiske miner. Det ble da hevdet at Israel sto bak angrepet.