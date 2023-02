Største russiske missilangrep på Ukraina på lang tid

Flyalarmen gikk fredag morgen i Ukrainas hovedstad Kyiv, melder Reuters.

Det ble hørt eksplosjoner flere steder i hovedstaden. Et hus skal være skadet i et av angrepene.

Også flere andre steder i Ukraina er blitt angrepet i av russiske missiler.

I Zaporizjzja-regionen ble det registrert 17 eksplosjoner i løpet av en time i morgentimene, opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble strømforsyningen slått ut i natt.

Ukrenergo, som driver det statlige ukrainske strømnettet, sier at infrastruktur er truffet over hele landet, skriver Kyiv Independent.

Angrepene er rettet mot mål over store deler av Ukraina.

Største angrep på mange uker

Angrepene i natt og i morgentimene skal være de største på flere måneder, skriver Reuters.

I fjor høst rettet Russland ukentlig store missilangrep mot infrastruktur og andre mål i Ukraina.

Siden nyttår har angrepene blitt sjeldnere og minsket i skala. Det har ført til spekulasjoner om at Russland ikke har mange missiler igjen og må bruke de gjenværende til rene militære mål.

Angrepene fredag kom dagen etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok på et EU-toppmøte i Brussel.

Røyk stiger opp etter et russisk angrep på Bakhmut i det østlige Ukraina torsdag. Foto: Reuters

Bruker antiluft-skyts til angrep

Det ukrainske flyvåpenet sier at 35 missiler av typen S-300 ble skutt mot Kharkiv- og Zaporizjzja-regionene.

Dette er missiler av en type som Ukraina ikke er i stand til å skyte ned, skriver Reuters.

S-300-missilet er i utgangspunktet et antiluft-våpen som brukes til å skyte ned fiendtlige fly.

De siste ukene har Russland i stadig større grad bruk S-300 til å angripe mål på bakken.

Yuriy Ihnat, talsmann for det ukrainske luftvåpenet, sier at det tyder på at Russland er i ferd med å gå tom for større missiler.

Hele familier søkte tilflukt på T-banen i Kyiv. Foto: STRINGER / Reuters

Skal ha skutt over Romania og Moldova

To av de russiske missilene skal ha blitt skutt ut fra et krigsskip i Svartehavet.

De skal deretter ha krysset over luftrommet til først Moldova og deretter Romania, før de traff mål i Ukraina.

Det sier en ukrainsk general, ifølge Reuters. Det rumenske forsvarsdepartementet sier at opplysningene ikke er bekreftet.

Moldova sier på sin side at en russisk rakett krenket landets luftrom fredag morgen og har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet i protest.

En talsperson for det ukrainske flyvåpenet sier at de kunne skutt ned de to Kaliber-rakettene, men at de lot være av frykt for å sette sivile i andre land i fare.