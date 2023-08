Det er ikke uvanlig at størrelsen på Antarktis på Sydpolen endres gjennom året, men den har en evne til å finne tilbake mot normalen.

Ikke denne gang.

Omfanget på reduksjonen i vinterutbredelsen som vi ser i år tilsvarer størrelsen på Argentina, verdens 8. største land.

En sel slapper av på et isflak i Antarktis. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters / NTB

– Alt har endret seg

Værfokuset denne sommeren har hovedsakelig handlet om rekordvarmen i store deler av verden. I «skyggen» av dette er det vinter i Antarktis. Isen der smelter til det laveste nivået i februar (kontinentets sommer), og så bygger det seg opp igjen i løpet av våre sommermåneder. Vanligvis.

I år har ikke forskerne sett den utviklingen.

– Dette har vært et unikt år, med lav vinterutbredelse av is. Det er ikke usannsynlig at dette er koblet til globale klimaendringer, men samtidig er systemet i Antarktis veldig kompleks, sier Birgit Njåstad, programleder for Antarktis i Norsk polarinstitutt, til NRK.

Isnivået er det laveste som er registrert på denne tida av året siden målingene startet for 45 år siden.

Isen er 2,6 millioner kvadratkilometer mindre enn normalen.

Endringen er så uvanlig at forskere har sagt at dette er noe som statistisk sett bare skjer en av en million år.

– Men det er ikke noe poeng å snakke om odds her, basert på hvordan ting har vært før. Alt har endret seg, sier isbreforsker Ted Scambos ved University of Colorado Boulder til CNN.

Mindre havis gir pingvinene færre steder å samles på. Foto: ZHANG ZONGTANG / AP / NTB

Noe har skjedd ...

En av forskjellene på sjøisen i Antarktis og Arktis er at sistnevnte gradvis blir mindre, som følge av klimaendringene.

– Vi har sett en utvikling også i Antarktis de siste åra, men den går ikke langt nok tilbake til at vi kan si med sikkerhet at det er en trend. Men det er åpenbart en urolighet i systemet, sier Njåstad.

På Antarktis har sjøisutbredelsen vært både større enn normalen og rekordliten de siste tiåra, noe som har gjort det vanskeligere for ekspertene å forstå hvordan den responderer på den globale oppvarmingen.

– Endringen vi ser nå er så ekstremt at noe radikalt har skjedd de to siste åra, og spesielt i år, sammenliknet med de siste 45 åra. Det er sannsynlig at vi ikke kommer til å se Antarktis hente seg inn igjen på samme måte som før, sier Scambos.

«Is i magen»

Andre er ikke like pessimistiske.

– Dette er et stort avvik fra gjennomsnittet, men vi vet at isen på Antarktis varierer mye fra år til år, sier Julienne Stroeve, seniorforsker ved National Snow and Ice Data Center.

Ismangelen vil også kunne påvirke dyrelivet i området. Matfatet kan bli påvirket, og pingviner og seler bruker sjøisen for å hvile på.

– Det som skjer i Antarktis påvirker hele jordsystemet. Når det skjer noe der, vil det i neste runde kunne ha effekter andre steder. Det er en viktig pumpe i systemet, sier Njåstad.

Selv om situasjonen nå er dramatisk ber Njåstad folk om å ha litt «is i magen». Vi trenger flere svar – over lengre tid.

– Det er ingen enkel løsning på dette, men vi må absolutt ta signalene på alvor. Det kan komme variasjoner framover også.

Varmerekord

Tidligere i sommer ble det målt 8,7 plussgrader på den ukrainske forskningsstasjon Vernadskij på Antarktis. Dette altså mens det er vinter på det kontinentet.

På Vernadskij er det bare noen minutter dagslys på denne tida av året.

– Det er nesten mer oppsiktsvekkende enn at det blir satt globale rekord, at det er så varmt der om vinteren, sier klimaforsker på Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.