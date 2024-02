Stormy Daniels-saken: Trump blir stilt for retten

Tidligere president og muligens republikaners presidentkandidat til årets valg, Donald Trump, ankom rettsbygningen i New York like før klokken 15 norsk tid.

I dag handlet det ikke om finansiering av Nato, politikk eller folkemøter. Det dreide seg om et rettsmøte som skulle avgjøre datoen for en straffesak i den såkalte hysjpengesaken.

– Det er ingen forbrytelse i denne saken. Dette er innblanding i valget, og det er Joe BIdens hvite hus som står bak. Dette er deres måte å drive valgfusk på, sa Trump til den fremmøtte pressen før han gikk inn i rettssalen. Der la han skylden på Joe Biden for at rettssaken muligens kommer opp før presidentvalgkampen. Det til tross for at det er statsadvokaten i Manhattan som har fremmet saken for retten.

Og det tok ikke mange minuttene før dommeren hadde sagt sitt. Dommeren avviste Trumps krav om at saken ikke burde gå for retten og satt dermed datoen for det som blir en historisk rettssak. Aldri før har en president, tidligere eller sittende, blitt stilt for en amerikansk domstol.

Dette blir dermed datoen den første av de fire kriminalsakene mot Trump starter etter at den føderale saken mot ham i Washington DC ble utsatt.

Trump er anklaget for å ha betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels, en annen kvinne og en tidligere ansatt for å holde tett om hans ulike sidesprang. Om han dømmes kan Trump risikere fire år i fengsel.

Saken er en av flere mot Trump i rettsvesenet for tiden, i en periode der han igjen stiller som presidentkandidat. Trump og hans advokater mener som oftest at det er en politisk organisert forfølgelse mot ham, og denne saken er intet unntak.