Stormy Daniels må betale Trump flere millioner

Michael Cohen, født 25. august 1966, var advokat for Donald Trump fra 2006 fram til mai 2018, én måned etter at den føderale påtalemyndigheten i New York startet sin etterforskning av Cohen for brudd på valgloven og mulig økonomisk kriminalitet.

4. november 2016: The Wall Street Journal skriver at selskapet som eier National Enquirer, gikk med på å betale 150.000 dollar til tidligere Playboy-modell Karen McDougal for hennes historie omet påstått forhold til Trump i 2006, året etter at han giftet seg med Melania Trump.

12. januar 2018: The Wall Street Journal skriver at Cohen betalte 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels en måned før 2016-valget, som del av en avtale for å hindre henne fra å snakke om et påstått seksuelt forhold til Trump i 2006.

13. februar 2018: Cohen sier at han personlig betalte pengene til Daniels og at han ikke fikk dem dekket av Trump-organisasjonen eller valgkampapparatet.

5. april 2018: Trump avviser kjennskap til utbetaling til Daniels og sier det er noe Cohen selv må svare for.

9. april 2018 foretok FBI razzia mot Cohen. Det skjedde etter henvisning fra spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker russisk innblanding i 2016-valget. Under razziaen ble det beslaglagt materiale knyttet til ulike emner, blant dem utbetaling fra Cohen til Daniels.

2. mai 2018: Trumps nye advokat Rudolph Giuliani sier at Trump i etterkant dekket utbetalingen til Daniels og at utbetalingen ikke var brudd på loven om valgkampfinansiering.

21. august 2018: Cohen erklærer seg skyldig i åtte tiltalepunkter: Fem tilfeller av skatteunndragelse, ett tilfelle av falsk forklaring overfor en finansinstitusjon, ett tilfelle av unndragelse av inntektsskatt, og ett tilfelle av å ha foretatt utbetalinger i forbindelse med valgkamp til både Daniels og McDougal.

Cohen sier han foretok utbetalingene på vegne av Trump og at han fikk tilbakebetalt beløpet etterpå.

I tiltalen mot Cohen retter imidlertid ikke påtalemyndigheten direkte beskyldninger mot Trump. Der heter det at Cohen gjorde utbetalingene i samarbeid med «en kandidat eller valgkamp».

Cohen kan bli dømt til mellom fire og fem års fengsel etter å ha inngått avtale med påtalemyndigheten. Dommen faller 12. desember.