Stormet banen i VM-finalen – Pussy Riot sier de står bak

De fire personene stormet banen om lag sju minutter ut i VM-finalens 2. omgang på Luzjniki stadion i Moskva.

De var ikledd noe som lignet på politiuniformer.

Umiddelbart etter at vakter hadde fått dem av banen, meldte den russiske punk- og aktivistgruppen Pussi Riot at de står bak.

Politiske krav

I et innlegg på sin Facebook-side, kaller Pussy Riot stormingen for «Policeman enters the Game».

De krever samtidig blant annet at alle politiske fanger skal løslates, at reell politisk opposisjon må godtas, og at demonstrasjoner ikke skal slås ned på.

Finalekampen mellom Frankrike og Kroatia ble stoppet en liten stund. Banestormerne ble raskt tatt hånd om.

Kroatias midtstopper Dejan Lovren bidro til å legge en av aktivistene i bakken.

Putin-kritikere

Pussy Riot ble verdenskjente over natten da tre av de kvinnelige medlemmene i februar 2012 tok seg inn i Frelserkatedralen i Moskva og sang «Jomfu Maria, jag Putin vekk!».

Russlands president Vladimir Putin var for øvrig til stede blant publikum på stadion under VM-finalen søndag.

Dommeren kjente i 2012 kvinnene skyldige i å ha forstyrret offentlig ro og orden, motivert av religiøst hat, og hver av kvinnene ble dømt til to år i fengsel.

Dommen ble kritisert i en rekke land.