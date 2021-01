Storebrand med nye krav mot Brasils regjering

Storebrand leder en internasjonal gruppe av 55 store investorer med til sammen rundt 7000 milliarder dollar under forvaltning. Med denne pengemakten i ryggen prøver gruppen å presse Brasils regjering til å hindre ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas.

– Avskogingen fører til klimaendringer og tap av natur og biologisk mangfold.

– Dette er direkte trusler mot verdiene som skapes i brasiliansk næringsliv – verdier som eies av investorer som Storebrand, skriver konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i en e-post til NRK.

Investorgruppen skrev i fjor sommer er et brev til Brasils regjering med krav om stans i

avskogingen. Henvendelsen fikk stor oppmerksomhet i brasilianske medier, og førte til at regjeringen hadde nettmøter med gruppen der den lovet å jobbe for å imøtekomme kravet.

Jan Erik Saugestad i Storebrand er skuffet over utviklingen i Amazonas. Foto: Lise Eide Risanger

– Går i feil retning

Men et drøyt halvår senere har lite skjedd, og etter det NRK kjenner til er dette bakgrunnen for fredagens nettmøte. Investorgruppen ble ledet av Storebrand, mens visepresident Hamilton Mourão ledet Brasils delegasjon.

– Visepresidenten erkjente at 2020 har vært et utfordrende år, og at utviklingen ikke har gått i den retningen myndighetene ønsket, sier Jan Erik Saugestad i Storebrand.

Tall fra Brasils romforskningsinstitutt INPE for 2020 viser at avskogingen i Amazonas steg til sitt høyeste nivå siden 2008. Fra august 2019 til juli 2020 var det en økning på 9,5 prosent.

Saugestad er særlig skuffet over de rekordmange brannene i Amazonas og våtmarksområdet Pantanal i fjor:

– Vi hadde store forventninger til forbudet mot skogbranner som ble vedtatt av den brasilianske regjeringen i juli. Det viser seg imidlertid at dette ikke har vært en suksess.

Miljøtalsmannen Marcio Astrini har lite tro på at Brasils regjering vil endre sin politikk i Amazonas. Foto: Márcia Alves

Tror ikke på løftene

Den kjente brasilianske miljøkommentatoren Marco Astrini har ingen tro på regjeringens løfter. I et intervju med NRK i fjor høst sa han dette om forbudet mot skogbranner:

– Dekretet har alle forutsetninger for å mislykkes. Det burde inneholde en plan – en politikk for hvordan avskogingen skal bekjempes, med et budsjett og med konkrete mål.

– Regjeringen har ingen ting av dette, fordi den ikke har interesse av å kjempe mot avskoging.

Astrini, som leder det kjente miljøinstituttet Klima-observatoriet, mener avskogingen er en nødvendig følge av president Bolsonaros politikk for økt økonomisk virksomhet i Amazonas.

– Regjeringen har ingen ting å tilby, ingen plan og ingen politisk vilje til å endre sin politikk. Det er viktig å gjøre det klart: Bolsonaro har ikke til hensikt å bekjempe avskogingen i Amazonas.

– Positivt signal

– Brasil har ikke levert på noen av punktene investorene tok opp i fjor, sier Vemund Olsen i Regnskogfondet. Foto: Håvard Sæbø

Men investorgruppen med Storebrand i spissen har fortsatt tro på at økonomisk press kan få Brasil til å endre sin Amazonas-politikk.

– Det er et positivt signal fra Brasils regjering at dialogen er ønsket, sier Jan Erik Saugestad,

– Nå haster det å få se reelle resultater i arbeidet mot avskogingen, sier han.

Regnskogfondet har fulgt utviklingen i Amazonas tett i flere tiår. Seniorrådgiver Vemund Olsen mener press fra store investorer er viktig i kampen for å redde Brasils regnskog. Men han er svært kritisk til utviklingen så langt:

– Dessverre har ikke Brasil levert på noen av punktene investorene tok opp med regjeringen i fjor. Regnskogen forsvinner i stort tempo, miljømyndighetene er underfinansiert og ute av stand til å håndheve lovverket.

– I tillegg er Brasils urfolk under angrep, sierVemund Olsen til NRK.