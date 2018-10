Store skader etter orkanen «Michael»

Orkanen «Michael» førte til voldsomme ødeleggelser i Florida, før den svekket seg over Georgia. Én mann er så langt omkommet som følge av den tredje kraftigste orkanen som har truffet USA siden målingene begynte.

Føltes som jetmotor

De materielle ødeleggelsene er særlig store i Panama City, der det ligger knekte og opprevne trær over alt. Mange trær har knust nærliggende hus og det er store oversvømmelser flere steder. Vinden har skrellet av en rekke hustak, og gateskilt er helt vridde.

Foto: Gerald Herbert / AP

– Dette var skremmende, og det var veldig mye støy. Vi trodde vinduene skulle blåse inn, selv om vi hadde polstret dem fra innsiden med madrasser, sier Vance Bau som er innbygger i Panama.

Han forteller at han opplevde orkanen som en jetmotor.

– Det føltes som et press i hodet og lyd som forsvant inn og ut av ørene. Det var veldig skremmende, sier Vance.

Antrese McCormick i Panama har bodd i Panama i ett år og opplevde en slik storm for første gang i sitt liv. Nå vil hun flytte.

– Det var redselsfullt, dette var min første store opplevelse av en orkan, og tro meg, dette var den siste, sier hun mens hun snur seg og ser på et hus som er splittet i to av tre.

400.000 strømløse

I tillegg til nedblåste strømmaster har en rekke transformator-eksplosjoner ført til at rundt 400.000 mennesker og bedrifter er strømløse.

I Sør Carolina sier myndighetene at de er redd for at uværet skal bringe med seg tornadoer. Ifølge meteorologer er det fare for tornadoer både i Floridas Panhandle, Sørøst i Georgia og i den sørlige delen av Sør Carolina når uværet beveger seg nordover torsdag.

USAs president Donald Trump uttrykte onsdag bekymring for dem som hadde valgt å trosse ekstremværet og bli hjemme. Ifølge Det hvite hus vil han også besøke områder som ble rammet.

Orkanen Michael forårsaket store skader i Panama Foto: Joe Raedle / AFP

Hastighet på 250 kilometer i timen

Ut fra trykket i sentrum av orkanen så er dette den mest intense orkanen som har truffet USA på 49 år. Det melder NHC.

De høyeste, kontinuerlige vindene ble målt til en hastighet på 250 kilometer i timen. I kastene nådde vindene hastigheter på over tre hundre kilometer i timen.