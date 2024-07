Statsminister Jonas Gahr Støre seier han respekterer valet om å ikkje stille til attval.

– Han grunngir avgjerda med at han vil sette landet føre seg sjølv. Den grunngjevinga står det respekt av, og det er ei haldning som har kjenneteikna innsatsen hans som politikar.

Støre har stor respekt for Biden, også for avgjerda om å trekke seg på dette tidspunktet.

Biden har jobba mot presidentskapen heile sitt yrkesliv. Han var berre 30 år då han vart vald inn som senator, det yngste ein kan vere.

– Biden har vore blant USAs mest markante politikarar over fleire tiår, seier Støre, som rosar Biden for leiarskapen hans i Nato.

Også utanriksminister Espen Barth Eide seier at Noreg har hatt eit godt forhold til Biden og administrasjonen hans.

Espen Barth Eide, Joe Biden og Nato-sjef Jens Stoltenberg på Nato-toppmøtet i Washington DC. tidlegare i juli. Foto: Susan Walsh / AP

– Eg er sikker på at det blir vidareført med ein ny kandidat. Det er USA som må velje sin president og vi har stort respekt for prosessane, men det blir veldig spennande kven det blir, seier han, og ønsker Det demokratiske partiet lukke til.

Ikkje overraska

Det har vore veker med enormt press mot Biden om å trekke seg etter at han gjorde det dei fleste kallar ein elendig opptreden i presidentdebatten mot republikanaranes presidentkandidat Donald Trump den 27. juni.

Biden har heile tida nekta for at han må gi seg, og søndag ettermiddag var teamet hans ute og lova at valkampanjen går føre seg som normalt til veka.

Dette la Biden ut på X søndag kveld. Foto: Skermbilde / X

Likevel var ikkje USA-ekspert Eirik Løkke overraska då beskjeden kom på X søndag kveld.

– Dette var ikkje uventa, han burde ha gjort det i går, seier Løkke, som jobbar i den liberale tankesmia Civita.

– Han burde aldri ha stilt til vald på ny. At Biden endeleg kom til den erkjenninga er bra.

Løkke seier at dette endrar heile dynamikken i det han kallar «det mest unike valet i amerikansk historie».

Biden peikar sjølv på visepresident Kamala Harris som den som burde overta presidentkandidaturet. Foto: THE WHITE HOUSE

Heller ikkje Høgre-leiar Erna Solberg vart sjokkert då Biden skreiv på X rett før åtte søndag norsk tid at han ikkje stiller til attval.

– Det er på ein måte trist, men samstundes veldig lett å forstå at Joe Biden vel å trekke seg som demokratane sin presidentkandidat, seier ho til NRK.

USAs presidentfrue Jill Biden delte ektemannens avgangsbrev på Instagram med eit hjarte. Foto: Skjermdump / X

Ho tenker på alderen til Biden, som fyller 82 seinare i år.

– Eg er ikkje veldig overraska over avgjerda gitt utviklinga dei siste vekene.

Støtteerklæringar frå demokratane

Søndag ettermiddag var talet på demokratar som hadde gått ut og bede Biden trekke seg oppe i 36.

Sjølv om partiet har vore splitta og fleire har uttrykt sin støtte til at Biden skulle halde fram med valkampen, har presset på han om å gå vore enormt dei siste vekene.

Då Biden kunngjorde trekkinga si, hagla støtteerklæringane inn.

Tidlegare house speaker for demokratane Nancy Pelosi rosar Biden for at han har gått av.

– President Joe Biden er ein patriotisk amerikanar som alltid har sett landet vårt først. Arven hans, med visjon, verdiar og leiarskap, gjer han til ein av dei mest viktige presidentane i amerikansk historie, seier ho, melder CNN.

Ho har ikkje villa bede Biden om å trekke seg offentleg, men har gjentatte gongar sagt at han må «ta eit val» – også i den perioden han gjentok dagleg at han hadde velt å bli sittande.

Nancy Pelosi rosar Biden for å trekke seg. Foto: n21728

Chuck Schumer, senator i New York og leiaren for fleirtal i senatet, hyllar Biden for å sette «partiet og framtida» framfor seg.

– Joe Biden har ikkje berre vore ein god president og ein leiar, men eit fantastisk menneske, skriv han på X.

Han skriv at han veit avgjerda ikkje har vore enkel for Biden.

Chuck Schumer var den første senatoren som bad Biden trekke seg. Foto: Manuel Balce Ceneta / Manuel Balce Ceneta

Pete Buttigieg, som sit i regjeringa til Biden, skriv på X at president har fortent sin plass blant dei beste og mest viktige presidentane i amerikansk historie.

– Eg er så stolt for å ha fått tene under hans leiarskap, og takksam for hans fokus på det som er best for landet vårt, skriv han.

Obama: – Viste oss vekk frå kaos og løgn

Tidlegare president i USA Barack Obama publiserte si eit par timar seinare.

– Joe Biden har vore ein av USAs mest handlekraftige presidentar, like mykje ein kjære venn og ein partnet, skriv han, og kallar Biden ein «patriot i høgaste rang».

Joe Biden og Barack Obama, den gong visepresident og president. Foto: NICHOLAS KAMM

Biden sat som visepresident for Obama frå 2009 til 2017. I 2016 vann Trump og republikanarane makta, før Biden fekk ho tilbake til demokratane i 2020.

– President Biden viste oss vekk frå fire år med kaos, løgn, og splitting som prega Donald Trumps in administrasjon, skriv Obama søndag kveld.

Fleire statsleiarar rosar presidenten

Reuters melder at Storbritannias statsminister Keir Starmer seier

– Eg veit, fordi det er det han har gjort gjennom si bemerkelsesverdige karriere, at president Biden har tatt denne avgjerda basert på det han meiner er i det amerikanske folkets interesse.

Kansler Olaf Scholz i Tyskland seier at Biden har fått til mykje for USA, Europa og verda, ikkje minst å styrke Nato.

Israels president Isaac Herzog takkar Biden for hans «vennskap og trufaste støtte til det israelske folket» på X, og Polens statsminister Donald Tusk skriv at Polen, Amerika og verda er tryggare og meir demokratiske på grunn av Biden.

– Ein historieskapande president

Gavin Newsom, guvernør i California, skriv på X at Biden vil gå inn i historia som ein av dei mest handlekraftige og usjølviske presidentane.

– President Biden har vore ein ekstraordinær, historieskapande president. Ein leiar som har kjempa hardt for arbeidsfolk og levert forbløffande resultat for alle amerikanararm skriv Newsom.

Senator Tammy Baldwin, som stiller til attval som senator i vippestaten Wisconsin, takkar presidenten for at han no trekker seg.

– Det har vore ei ære å jobbe med Joe Biden. Gjennom alt det arbeidet har eg latt meg inspirere av oppriktigheita, integriteten og dedikasjonen han har vigd til å tene, og er så takksam for det, seier ho, ifølge CNN.

Bill og Hillary Clinton støttar Kamala Harris

Demokratane har no få veker på seg til å velje ein ny presidentkandidat.

Leiaren av demokratane sin nasjonalkomité, Jaime Harrison, seier at det amerikanske folket vil «høyre frå partiet om dei neste stega og vegen vidare mot nominasjonsprosessen».

Han innrømmer at partiet no er i ein unik situasjon, men seier dei vil jobbe for å peike ut ein annan kandidat – utan å nemne nokre namn eller detaljar. Det gjorde heller ikkje speaker Pelosi då ho gjekk ut med støtte til Biden i dag.

Men Biden sjølv har allereie nemnt eit namn: Kamala Harris.

På X peikar han på visepresidenten som sin arvtakar. Det får støtte frå Bill og Hillary Clinton, melder Reuters.

Bill Clinton sat som president frå 1993 til 2001, medan Hillary Clinton stilte mot Donald Trump, og tapte, i 2016.

Harris har ikkje kommentert saka ennå. Foto: Nora Savosnick

Harris får også støtte frå fleire toppdonorar. Dei siste dagane har fleire av dei kontakta Harris for å signalisere at dei vil støtte henne om ho stiller, seier tre ulike kjelder til CNN.

Ein strateg i det demokratiske partiet som jobbar med nokre av dei mest pengesterke donorane dei har, skreiv søndag kveld at Kamala Harris er rett kvinne for jobben.

– Ho er den amerikanske draumen i eigen person, ei dotter av innvandrarar som møttest på universitetet, skriv ho, og understrekar at ho ikkje kan vente med å hjelpe Harris å vinne.

Donald Trump skriv på sin eigne sosiale plattform at Harris vil vere ennå enklare å slå enn Biden.

Men sjølv har Harris trua:

– Eg vil gjere alt som står i mi makt for å samle det demokratiske partiet – og samle nasjonen vår – for å slå Donald Trump, skriv Reuters at ho seier.