Støre på toppmøte i Paris: Kan ikkje mista klimakampen av syne

Fredag er fleire statsleiarar og representantar frå ulike organisasjonar på plass i Paris for toppmøte der ein skal diskutera humanitær hjelp til Gaza og klimaendringar i polområda. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blant dei.

I eit intervju med NRK nyleg sa Støre at han synest det er vanskeleg å sjå at kampane me ser no kan føre fram til ei varig løysing i Midtausten, og at palestinarane har rett til å forsvara seg.

Fredag møtte han både den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh og den franske presidenten Emmanuel Macron til bilaterale samtalar.

Midtausten og Ukraina

Før møtet med Shtayyeh sa Støre til NRK at Noreg har vore med på å krevja ein våpenstillstand slik at vatn, mat og medisin kan leverast til dei som treng det.

Samtalen med den palestinske statsministeren handla i hovudsak om den humanitære situasjonen i Gaza.

Støre tok også opp situasjonen for dei kring 250 norske statsborgarane som sit fast i Gaza. Fleire enn halvparten av dei skal vera born.

Nokre timar seinare trefte han den franske presidenten. Statsministerens kontor skriv at Støre og Macron diskuterte både krigen mellom Israel og Hamas og Russland sin krig mot Ukraina.

Etter møtet var Støre klar på at Noreg og Frankrike står saman om å støtta FN-pakta.

– Respekt for folkeretten er den einaste vegen til fred, for Israel og Palestina så vel som i Ukraina. Krigen i Midtausten har minna oss om at det ikkje finst noko alternativ til ein fredsprosess og tostatsløysinga.

Men Støre er også i Paris for å snakka om klima. Under møtet med Macron fekk dei også tid til å diskutera eit industrisamarbeid mellom Noreg og Frankrike for å fremja grøn omstilling.

MØTE: Støre skal seinare i dag snakka med Frankrike sin president Emmanuel Macron. Foto: Bertrand Guay / AP

Må ha fokus på klima

Til NRK seier Støre at han er klar på at ein ikkje kan mista klimakampen av syne, sjølv om to store krigar krev mykje merksemd frå verdsleiarar og verdssamfunnet.

– Me må ha fokus på det. Det er ein liten månad igjen til den store klimakonferansen (COP 28) er i gang, som skal ta oss framover mot å nå klimamåla, seier Støre og legg til:

– Krig er vel kanskje ein av dei største trugslane mot å nå klimamåla. Det bryt ned utvikling og alt det som skal til for å lukkast med det. Så me må gje klimakampen merksemd.

Konferansen i Paris denne veka handlar om isen som smeltar i Arktis, Antarktis og i dei store breane i dei høge fjellområda.

– Her har Noreg framifrå kompetanse, og eg er stolt av å sjå at forskarane våre er her og får setja dagsorden.

Støre seier vidare at Noreg også skal ha fullt fokus inn mot klimakonferansen i Emiratane om nokre veker. Der skal den norske delegasjonen bidra til at me får vedtak som gjer at me kan få utsleppa ned, ifylgje statsministeren.

– Noreg skal kutta sine utslepp. Me skal utvikla teknologi som gjer at både me og andre kan få utsleppa betydeleg ned, og det raskt.