Om det er for at statsministeren skal ha en unnskyldning for å få en halvtime i et av Reykjaviks mange kommunale bad, vites ikke.

Men NRK ble med statsministeren på noe han prøver å få tid til hver gang han er på Island.

Et besøk i en «heitur pottur». Et geotermisk bad.

Det vi har tatt plass i, holder 42 pene grader.

– Jeg pleier alltid å komme hit når jeg er på Island. Det er en islandsk folketradisjon å være i disse badene. Island er et helt spesielt land for Norge. Det er noe med at her snakker de samme språk som vi snakket for hundrevis av år siden. Jeg får alltid en varm følelse ..., sier han og nikker skrått ned i vannet,

– ... når jeg er her.





HEIT (UR): Det geotermiske bassenget i Sundhöllin er et av statsministerens favorittsteder på Island. Foto: Joakim Reigstad / NRK

I dag og i går holdes historiens fjerde toppmøte i Europarådet. Organisasjonen stiftet i 1949, av blant annet Norge, som skal arbeide for demokratiske verdier, menneskerettigheter og ytringsfrihet i Europa.

Historisk øyeblikk

– Europarådet har kommet litt i bakgrunnen for EU og andre europeiske bestrebelser, Nato og lignende, sier Støre. Men legger til at han mener rådet representerer kjernen i de verdiene som holdes høyest i Europa.

– Et veldig talende uttrykk for det er at regjeringssjefer og statssjefer fra hele Europa, nesten uten unntak, samles i et døgn. Det er et viktig historisk øyeblikk, sier han.

SAMLET: 46 stats- og regjeringssjefer (samt noen statsråder) fra medlemslandene i Europarådet er i disse dager samlet på Island til toppmøte. Foto: John MacDougall / AFP

Møtets hovedtema er krigen i Ukraina og konsekvensene av den. Blant annet vil Europarådet starte kartlegging og samle informasjon om ødeleggelsene i Ukraina. Målet på sikt er å ha konkrete tall å vise til når eller hvis krigen havner i domstolene. Da vil man kunne kreve dokumenterte kostnader tilbake fra Russland.

– Det blir jo første steget for å få et erstatningsoppgjør. I første omgang må man da få en oversikt. Deretter er det jo en forutsetning at man etterlever prinsippet om at det skal være et rettsoppgjør, forteller statsministeren.

BADEVANT: Statsminister Støre forteller at det er helt klare tradisjoner og etikette å følge når man bader i Heitur Pottur. Men det viktigste er å slappe av og kanskje finne tid til en hyggelig prat med sidemannen Foto: Joakim Reigstad / NRK

Diskuterer Europa – ikke EU

Samtidig skjer mye av det mer operative samarbeidet i Europa gjennom EU. Støre er klar på at han hilser diskusjoner om Norges tilknytning til Europa og EU velkommen.

– Vi må ha en debatt om vårt forhold til Europa. Det er jeg helt for. Men jeg er opptatt av at vi nå står sammen om det vi er enige om. Vi har et tett samarbeid med EU og det fungerer veldig bra, sier statsministeren.

Han har altså, så godt det er mulig, stengt døren for en nye EU-kamp så lenge han er statsminister.

– En debatt og en folkeavstemning om norsk medlemskap i EU nå tror jeg kommer til å dele oss. Det er en ærlig sak i en demokratisk tid, men jeg tror ikke det tidspunktet er nå. Det blir ikke satt på dagsorden som politisk spørsmål. Men at vi har en diskusjon i partier og i samfunnet om vårt forhold til Europa; det sier jeg et stort «ja» til.

SLAPPER AV: Støre får mest mulig ut av det korte friminuttet mellom møtene. Foto: Joakim Reigstad / NRK

I luften er det lett regn og 3–4 grader. Men vanntemperaturen holder seg stabil.

Det samme kan man ikke si om situasjonen for demokrati og menneskerettigheter i en rekke land i Europa.

Erdogan uteble

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan blir stadig oftere beskrevet som en president som kan tippe Tyrkia over til å bli et diktatur. Meningsmotstandere knebles i land som Polen og Ungarn.

Ytre påvirkning, i form av propaganda, kan ha påvirket valg verden over.



– På dette møtet skal vi vedta en rekke tekster hvor vi slår ring om disse prinsippene. Alle regjeringer i medlemslandene må se seg selv i speilet og se om de lever opp til Europarådets verdier, sier Støre og legger til:

– Det er jo bare et år siden Russland ble ekskludert etter angrepet på Ukraina. Ved at vi er en gruppe land, legger også press på hverandre. Og jeg håper det også når frem til land som har tuklet med demokratiet, ytringsfriheten og menneskerettighetene, sier Støre.

NY RUNDE: Opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglus tilhengere må belage seg på en ny runde i presidentvalget 28. mai. Foto: Yves Herman / Reuters

Om valget i Tyrkia spesielt, er statsministeren nøye med å velge riktige formuleringer.

– Vi får ha respekt for at det blir en andre valgomgang. Hvorvidt det blir erklært fritt og rettferdig får valgobservatører uttale seg om. Men vi skal vente på den neste valgomgangen. Tyrkias president er jo heller ikke her på grunn av valget, sier Støre.

Isteden har Tyrkia sendt viseutenriksminister Mehmet Kemal Bozay.

Kjent fjes på Island

Mens vi sitter i badet kommer flere islendinger forbi. De drar kjensel på den norske statsministeren og hilser.

At det er et nært forhold mellom Norge og Island synes tydelig.

INTERVJU: NRK intervjuet statsministeren i en Heitur Pottur på Island – og unngikk å få vann på kameraet. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Vi har tett kontakt. Og nå bidrar jo også Norge til å overvåke islandsk luftrom, i rotasjon med noen andre land. Det er nærheter mellom Norge og Island som gir en trygghet her i Nordvest-Europa.

Møtet er altså delvis lagt til Norges nasjonaldag, 17. mai. Et tilfeldig valg, som Støre raskt påpeker.

Men han legger fort til at det er noe litt flott over å ha et slikt toppmøte akkurat på nasjonaldagen.

– 17 mai, for oss, er jo å slå ring rundt grunnloven vår, demokratiet, vår frihet og menneskerettigheter. Det er viktig for oss i en tid hvor det raser en grusom krig i Europa, påpeker han.

17. MAI ER VI SÅ GLAD I: Støre starter feiringen av 17-mai på Island før turen går hjem i tide til litt markering i Norge på ettermiddagen. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– De aller, aller fleste land i Europa tar jo klart avstand mot det og vil slå ring rundt disse verdiene. Det gir mening i seg selv og kanskje ekstra mye på 17. mai.