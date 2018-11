Store områder ligger fortsatt døde – 100 år etter første verdenskrig

Hundre år etter første verdenskrig tok slutt, dukker det årlig opp hundrevis av udetonerte granater på de tidligere slagmarkene.

Ifølge den belgiske mine- og bombefjerningsenheten SEDEE er det anslått at det ble skutt ut drøyt 1,45 milliarder granater på Vestfronten under første verdenskrig.

– 30-40 prosent av dem eksploderte ikke. Minst 4,5 prosent av granatene var fylt med gass, sier løytnant Bert Van Huyse i SEEDE til Landscapes at War.

Ueksploderte granater fra første verdenskrig som dykkere hentet opp fra elven Meuse 23. og 24. oktober i år. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Stengte av 1200 kvadratkilometer

Etter første verdenskrig stengte franske myndigheter av 1200 kvadratkilometer som var regnet som for farlige å oppholde seg i.

«Zone rouge» – «Den røde sonen» – ble definert som områder som var umulige å rense opp og der det var umulig for mennesker å bo.

De ble avstengt både på grunn av store mengder ueksploderte granater og fordi selve jorden var forgiftet av de store mengdene giftgass som ble brukt under krigen.

Med årene har franske myndigheter åpnet opp en del av de stengte områdene, men fortsatt er 100 kvadratkilometer regnet som så farlig og giftig at ingen bør bevege seg der.

Fortsatt ser man spor av granatene på slagmarken ved Verdun, nordøst i Frankrike. Foto: Wikipedia CC

Udrikkelig drikkevann

I 2004 startet tyske og franske forskere en undersøkelse av jordsmonnet i noen av de mest forgiftende områdene.

I studien fant forskerne at i noen områder var det mellom 1000 og 10.000 ganger mer arsenikk enn det som ville vært naturlig.

Ifølge forskerne dør 99 prosent av alle planter i de mest forgiftede områdene. Bare tre plantesorter klarer å leve i det forgiftede jordsmonnet.

Resultatet var at franske myndigheter stengte av områder som tidligere hadde blitt åpnet.

Andre steder er drikkevannet blitt skadet. Høsten 2012 ble drikkevannet i mer enn 500 kommuner i Nord-Frankrike erklært som udrikkelig på grunn av giftrester fra krigen.

To år senere var det fortsatt restriksjoner på vannet i over 400 kommuner, skriver Le Monde.

Fransk krigskirkegård ved Verdun der over 300.000 soldater ble drept under første verdenskrig. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Slagmarken ved Verdun

Det hardeste slaget på Vestfronten sto ved den franske byen Verdun. I løpet av drøye ni måneder, fra februar til desember 1916, døde over 300.000 franske og tyske soldater.

Fakta om slaget ved Verdun Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Ekspandér faktaboks Ble utkjempet under første verdenskrig. Var et av de største og blodigste slag i historien.

Innledet 21. februar 1916 da den tyske armeen angrep franskmennene med et artilleribombardement rettet mot de franske stillingene og den franske byen Verdun. Bombardementet varte i ni timer før infanteriet rykket fram. Slaget skulle komme til å vare til november samme år.

Til sammen deltok rundt 600.000 franske og 400.000 tyske soldater i kampene

378.000 franske og 330.000 tyske soldater mistet livet eller ble såret, uten at slaget fikk avgjørende betydning for krigsutfallet på annen måte enn at begge armeer ble sterkt svekket.

I spissen for det tyske angrepet sto general Erich von Falkenhayn, mens generalen Philippe Pétain ledet de franske styrkene.

(Kilder: Wikipedia, Store Norske Leksikon, DPA) (NRK/NTB)

Fortsatt er landskapet der kampene raste, preget av slaget. De mange millioner granater som eksploderte i området viser seg fortsatt med et utall vannfylte forsenkninger.

En trestatue av en fransk soldat i skogen der landsbyen Fleury-devant-Douaumon en gang var. Den franske kunstneren laget statuen etter at levninger av 26 franske soldater ble funnet på stedet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Seks landsbyer ble så ødelagt at det ble bestemt at det ikke var mulig for folk å bo der i fremtiden.

Den dag i dag er landsbyene registrert som kommuner, men de har ingen innbyggere. De får lov til å leve videre som kommuner «mortes pour la France» – «ofret livet for Frankrike».

– En krig er aldri over

Søndag er det hundre år siden våpnene stilnet på Vestfronten i Frankrike og Belgia, men senest for fire år siden døde to personer da en granat eksploderte i Ypres i Belgia, skriver BBC.

Mineryddere anslår ifølge den franske miljøorganisasjonen Robin des Bois at det vil ta 700 år før alle de ueksploderte granatene er ryddet bort.

For den tidligere bombeeksperten Henry Bélot er ikke krigen over, skriver han på Deminest, et nettsted for tidligere bombeekspert i Øst-Frankrike.

– En krig er aldri over, så lenge våpnene fortsatt dreper, skriver Bélot.