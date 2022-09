Støre om folkeavstemninger i Ukraina: – Grufullt

– Jeg synes det er ganske Grufullt det vi hører, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK i New York der han deltar på høynivåuka i FNs hovedforsamling.

Separatistene i Donetsk og Luhansk samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja hevdet tirsdag at de skal holde folkeavstemninger 23.–27. september om å slutte seg til Russland.

– Dette er regioner under okkupasjon og krigføring. Et stort antall mennesker er tvangsflyttet ut av områdene. Stabiliteten du trenger for å foreta en fri folkeavstemning, der folk skal si sin frie vilje eksisterer ikke. Legitimiteten til noe sånt må vi allerede si ikke er der, sier Støre.

– Kan det bli sett på som en opptrapping i krigen?

– Jeg regner med at russerne vil sende det signalet. Forsøke å kapre land og si at nå er dette etablert. Da må verden si ifra. Det er ikke sånn man kan legge land under seg, sier statsministeren.

Jens Stoltenberg o Jonas Gahr Støre under FNs høynivåuke i verdensorganisasjonens hovedkvarter i New York tirsdag. Også Nato-sjefen reagerer sterkt på planene om folkeavstemning i okkuperte områder i Ukraina. Foto: Pontus Höök / NTB

Stoltenberg: – Farse

En annen som har reagert sterkt etter at separatistenes planer ble kjent, er Nato-sjef Jens Stoltenberg. For ham er folkavstemningene en «farse».

– Avstemningene har ingen legitimitet og endrer ikke Russland aggresjonskrig mot Ukraina. Dette er en ny eskalering i Putins krig. Det internasjonale samfunnet må fordømme dette åpenbare bruddet på folkeretten og øke støtten til Ukraina, skrev han på Twitter rundt klokken 18 norsk tid.

Til NRK gjentar Stoltenberg utdyper overfor NRK at folkeavstemningene ikke endrer det krigen i Ukraina handler om.

– Det er en brutal angrepskrig av Russland mot et selvstendig land i Europa.

Han sier avstemningene vil forverre konflikten og føre til en militær opptrapping fra russernes side.

– Russland kan da hevde at Ukraina angriper russisk territorium. Det er all grunn til å tro at Russland gjør dette for å gi ytterligere argumenter for en militær opptrapping, sier Stoltenberg.

Jens Stoltenberg tror folkeavstemningene vil brukes som et påskudd av Russland for å trappe opp militært. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Ikke handlingene til et selvsikkert land

Frankrike, Tyskland og USA er blant landene som har gjort som Stoltenberg har bedt om og fordømt. Det hvite hus sier i en uttalelse tirsdag at landet aldri vil anerkjenne russisk annektering av ukrainske områder.

– Dette er ikke handlingene til et selvsikkert land. Dette viser ikke styrke, men det motsatte, sier sikkerhetsrådgiveren til USAs president Joe Biden, Jake Sullivan.

Han la til at Biden selv vil si mer om temaet og USAs ståsted i FN onsdag.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier Russland må trekke styrkene sine tilbake. Foto: POOL / Reuters

Frankrikes president Emmanuel Macron sier tirsdag at folkeavstemningen aldri kommer til å bli godkjent av det internasjonale samfunnet, mens Tysklands statsminister Olaf Scholz sier de ikke kan aksepteres.

– Det er veldig, veldig klart at disse fingerte folkeavstemningene ikke kan aksepteres og ikke omfattes av folkeretten, sa Scholz til journalister.

Scholz omtalte planene som en del av Russlands «imperialistiske aggresjon».

– Russland må trekke sine styrker tilbake, sa han.