Støre om Bidens atom-uttalelser: – Enig i å påpeke alvoret

– For første gang siden Cuba-krisen har vi en direkte trussel om å bruke atomvåpen, hvis ting fortsetter i samme retning som de har gått, sa Joe Biden i natt.

Presidentens uttalelser kom på et valgkamparrangement i New York, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har ikke stått overfor muligheten for «Armageddon» siden Kennedy og Cuba-krisen, sa Biden.

Mener Putin ikke tuller

Cuba-krisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962.

Da hadde Sovjetunionen bestemt seg for å plassere ut raketter med atomstridshoder på den karibiske øya, ikke langt fra USA.

Krisen gjorde at de to supermaktene var svært nære en mulig atomkrig.

1962: John F. Kennedy signerer ordren om blokkade av Cuba frem til missilene på øye er fjernet. Foto: - / AFP

I sin tale i New York i natt sa Biden at Vladimir Putin «ikke tuller når han snakker om potensiell bruk av taktiske atomvåpen eller biologiske eller kjemiske våpen, fordi militæret hans underpresterer i betydelig grad». Det melder Reuters.

Russlands atomvåpendoktrine fastslår at atomvåpen kan benyttes når landets eksistens er truet, og ifølge vestlige eksperter er denne doktrinen uendret, skriver NTB.

Støre: – Veldig alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre oppfatter Bidens uttalelser som «en kommentar til det som har kommet, direkte eller indirekte, fra russiske ledere om mulig bruk av taktiske atomvåpen».

– Det er grunn til å si at bare det i seg selv, er veldig alvorlig, sier Støre til NRK.

KATASTROFALT: En atomkrig vil være katastrofalt, også for Russland, mener statsminister Støre. Foto: Annika Byrde / NTB

Om Joe Bidens referanse til det som skjedde under Cuba-krisen, tidlig på 60-tallet, sier Støre dette:

– Det sto trusler mot trusler. Det preget jo hele den internasjonale situasjonen. Det er vel det Biden tar avstand fra, og understreker alvoret i det.

– Er du enig med ham?

– Det å påpeke alvoret i å true, direkte eller indirekte, med atomvåpen, er jeg enig i. Jeg legger til grunn at det vil være selvfølgelig katastrofalt, også for Russland. Derfor tror jeg at det er et virkemiddel de bruker mer for å true i en vanskelig situasjon.

Støre sier han maner til at «vi tar situasjonen med fasthet og ro».

– Denne typen uttalelser fra Russland må ikke få demokratiene til å bli uforstandige i sine svar. Vi må følge med på det som skjer, måten man opptrer på – ta våre forholdsregler, og avvise den grad av truende retorikk, sier statsministeren.

Pekte på atomvåpen i tale

Vladimir Putin snakket om atomvåpen i sin tale 21. september da han varslet en «delvis» militær mobilisering i Russland.

Der ble uttalelsene hans tolket som at den russiske presidenten antydet mulig bruk av atomvåpen.

MOBILISERING: Putins antydning om bruk av atomvåpen kom i forbindelse med den militære mobiliseringen av russiske menn. Foto: AP

Samme dag kalte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalelsene til Putin «farlig og hensynsløs atomretorikk».

I sin tale sa Vladimir Putin at «hvis landets territorielle integritet blir truet, vil vi uten tvil bruke alle midler vi har til rådighet for å beskytte Russland og vårt folk».

– Dette er ikke en bløff, sa presidenten, og hevdet at Russland blir «utpresset med atomvåpen».

– De som prøver å utpresse oss med atomvåpen bør vite at den rådende vinden kan blåse i deres retning, sa Putin.

Jens Stoltenberg sa senere at «Putin vet godt at en atomkrig aldri skal utkjempes og ikke kan vinnes, og det vil få uante konsekvenser for Russland».

ALDRI ATOMKRIG: – Putin vet godt at en atomkrig aldri skal utkjempes og ikke kan vinnes, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg nylig. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Også Russlands tidligere president og statsminister, Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder i sikkerhetsrådet i Dumaen, har antydet mulig bruk av atomvåpen.