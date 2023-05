Jens Stoltenberg møtte tysdag den norske statsministeren, utanriksministeren og forsvarsministeren i forkant av Nato sitt utanriksministermøte i Oslo.

Saman med Jonas Gahr Støre heldt han så eit pressemøte om fleire tema som blir tekne opp når nesten alle utanriksministrar i Forsvarsalliansen kjem i morgon.

Eit sentralt tema blir dei nylege samanstøytane i Kosovo.

Valden braut ut måndag kveld mellom Nato-leidde fredsbevarande styrkar og etnisk serbiske demonstrantar, under ein demonstrasjon mot resultatet av lokalvalet i nord.

30 av soldatane til den fredsbevarande KFOR-styrken blei skada, og 52 demonstrantar, ifølge Reuters.

Polske Nato-soldatar stod tysdag vakt i nordlege Kosovo, der det skjedde valdelege samanstøytar mellom demonstrantar og dei Nato-leia KFOR-styrkane måndag. Foto: ARMEND NIMANI / AFP Polske Nato-soldatar stod tysdag vakt i nordlege Kosovo, der det skjedde valdelege samanstøytar mellom demonstrantar og dei Nato-leia KFOR-styrkane måndag. Foto: ARMEND NIMANI / AFP

Tysdag er det klart at Nato utplasserer ekstra styrkar til Kosovo som følge av dette.

– Slike angrep er uakseptable og må bli stoppa. KFOR kjem til å gjere alt dei kan for å forsvare og verne om tryggleiken deira og til borgarar i Kosovo, sa han vidare.

– Vi har bestemt oss for å utplassere 700 soldatar frå ORF-reservestyrken for vestlege Balkan, og å setje ein ytterlegare bataljon med reservestyrkar i høg beredskap, slik at den også kan bli utplassert ved behov.

Konflikten har sin bakgrunn i at eit kosovoalbansk parti for nokre veker sidan vann lokalvalet i den serbisk-dominerte regionen nord i Kosovo.

Nato-utanriksministrar til Oslo

I morgon kjem nesten alle utanriksministrane i Nato til Oslo, for å ta del i eit «uformelt» møte fram til torsdag.

Ministrane som er i Oslo varmar opp til det større Nato-møtet i Vilnius 11–12. juli. Uformelt eller ikkje, skjer det truleg mange viktige diskusjonar i veka som kjem.

Støre tok imot Nato-sjefen utanfor statsministerkontoret. Foto: NTB Støre tok imot Nato-sjefen utanfor statsministerkontoret. Foto: NTB

Stoltenberg tok tysdag opp att spørsmålet om svensk Nato-medlemskap. Han sa at Nato er i fortløpande kontakt med tyrkiske styresmakter om Sverige sitt Nato-medlemskap.

Tobias Billström frå Sverige var til stades. Landet hans ventar framleis på godkjenning frå Tyrkia og Ungarn for å bli Nato-medlem.

Den tyrkiske utanriksministeren kjem ikkje til å delta på møtet, fordi han må vere med på å forme eit nytt parlament der.

– Alle allierte, også Tyrkia, var samde om å invitere nye medlemmar inn. Finland har blitt fullverdig medlem, og no må også Sverige bli det.

– Vi jobbar med dette, og håpar å ha alt på plass til møtet i Vilnius. Det er ingenting som er sikkert, men vi må jobbe for å få til dette.

Han la igjen vekt på at Sverige er i ein tryggare posisjon i dag enn før dei søkte, og at det er «utenkeleg» at svenskane blir angripne utan at Nato reagerer.

Ein flagga for både Noreg og Nato utanfor statsministerkontoret tysdag. Foto: Heiko Junge / NTB Ein flagga for både Noreg og Nato utanfor statsministerkontoret tysdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Ukraina framleis viktigste tema

Det viktigaste temaet er utvilsamt Ukraina, og situasjonen på bakken akkurat no.

– Putin sin aggresjonskrig mot Ukraina markerer slutten på verda slik vi kjenner til den, sa Stoltenberg i ein tale til Den norske Atlanterhavskomité tysdag.

Der deltok han i ein paneldebatt saman med utanriksminister Anniken Huitfeldt, og kom med ein alvorleg bodskap.

– Stormakt-rivaliseringa er på frammarsj, våre verdiar om demokrati og ein internasjonal rettsorden er under press, og det er full krig i Europa.

Her hevdar russiske styresmakter at ei av dronane har slått ned. Foto: AP Her hevdar russiske styresmakter at ei av dronane har slått ned. Foto: AP

Støre sa seinare på dagen at det er aktuelt for Noreg å delta i opplæring av pilotar, etter at USA har gitt tommel opp til dette.

Tidlegare fekk Stoltenberg spørsmål frå NRK om det massive droneangrepet mot Moskva, der president Putin sin heim kan ha vore eitt av måla.

Det hevdar iallfall kjelde i det russiske parlamentet. Ukrainske styresmakter nektar for at dei har hatt noko med angrepa å gjere.

– Dersom det er Ukraina som står bak, kva for følger vil det ha for vidare militær støtte?

– Vi støttar Ukraina og er heilt trygge på at Nato-land ikkje berre kjem til å stå ved men også trappe opp støtta, sa Stoltenberg, og viste til at det er Putin som har starta invasjonskrigen.

Ukrainsk luftforsvar skaut ned ei drone over hovudstaden Kyiv natt til tysdag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Ukrainsk luftforsvar skaut ned ei drone over hovudstaden Kyiv natt til tysdag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Nato har rett til å støtte Ukraina. Det gjer oss ikkje til deltakarar i krigen, men det hjelper Ukraina med å halde gåande sin rett til sjølvforsvar.

På spørsmål frå NTB om korleis dei tolka dei hyppige angrepa mot Kyiv i Ukraina, sa Stoltenberg:

– Dei omfattande russiske angrepa mot Kyiv og andre byar viser både brutaliteten i denne krigen og korleis russiske angrep framleis råkar sivile mål, men det understrekar også kor viktig det er at vi held fram med å gi støtte.

– Det er noko eg er sikker på at Nato sine utanriksministrar kjem til å bekrefte på møtet her i Oslo.