Store ødeleggelser etter tornado i Tsjekkia

Tornado feide gjennom flere landsbyer og byer, inkludert byen Hodonin som ligger ved grensen mellom Tsjekkia, Slovakia og Østerrike.

Videoer som er publisert på Twitter viser hvordan tornadoen har forårsaket store ødeleggelser på eiendommer. Også et sykehjem ble truffet.

Politiet har bekreftet første dødsfall, skriver nettavisen CNN Prime News.

– Vi anslår at antallet skadde er på mellom 100 og 150, og at det er alt fra barn til eldre, sier talsperson for de regionale nødtjenestene, Michaela Bothova, til tsjekkisk TV

– halve landsbyen er borte

Ifølge varaordfører Marek Babisz er halvparten av landsbyen Hrušky i Břeclav-regionen jevnet med jorden, skriver avisen Lidovky. Biler ble kastet mot hus, og den lokale kirken er uten tak.

– En tornado feide gjennom landsbyen og halve landsbyen er blitt jevnet med jorden. Det er yttervegger, uten vinduer og tak igjen, sier Babisz til avisen Blesk.

– Folk hadde ikke noe sted å søke ly, forteller han.

Dette skal være den sterkeste tornadoen som har feid igjennom Tsjekkia i nyere i tid, ifølge en meteorolog som snakket på Tsjekkisk TV. I forbindelse med stormen, skal det også ha haglet, der størrelsen på hagl var store som tennisballer.

Et hus uten tak etter at en tornado traff landsbyen Moravaska Nova Ves i Hodonin-distriktet. Foto: Vaclav Salek / AP

– Veldig alvorlig

Innenriksminister Jan Hamacek er på vei til Sør-Moravia og beskriver situasjonen som veldig alvorlig, skriver han på Twitter.

Han sier også at det er ventet at flere liv vil gå tapt, og at det er satt i gang omfattende søk etter folk.

– Alle tilgjengelige redningsenheter er i arbeid eller beveger seg til Hodonin-regionen, der flere kommuner er rammet av en tornado, skriver han.

Regjeringen vurderer å sende hæren ut for å bistå med hjelp til de berørte områdene.

Hjelp fra naboland

Nabolandet Østerrike har sendt 20 ambulanser, to helikopter for å bistå redningsmannskapene på de ulike stedene, ifølge den tsjekkiske helseministeren Adam Vojteck. Også Slovakia skal ha sendt ut mannskap for å bistå.