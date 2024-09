Sammen med en norsk næringslivsdelegasjon landet Støre mandag i Kinas hovedstad Beijing. Noen timer senere ble han tatt imot av Kinas leder Xi Jinping for tosidige samtaler.

Xi ønsket Støre velkommen til Kina i den gylne årstiden, høsten. Kinas leder inviterte til samarbeid om fred, ny energi og et grønt skifte.

– Kina kan spille en veldig viktig rolle i å håndtere noen av de kritiske utfordringene vi står overfor i dag, sa Støre, som nevnte klimaendringer og regulering av kunstig intelligens.

Kort tid senere ble det kjent at Norge og Kina inngår et nytt klimasamarbeid.

– Jeg er glad for at vi i morgen blir enige om et dypt og strukturert samarbeid om klima. Kinas utvikling av teknologi går fremover, og dere gjør fremskritt i deres egen økonomi. Vi har mye å lære og uveksle, sa Støre.

– Utfordringer uten sidestykke

Stemningen da Xi og Støre hilste beskrives som vennlig, men svært formell og høytidelig. Støre forsøkte seg på et lite smil da han tok Xi i hånden.

Statsministeren var også raskt ute med å understreke at verdenssamfunnet trenger Kina for å løse vanskelige temaer knyttet til sikkerhet.

– Det gjelder noen av de enorme internasjonale sikkerhetsproblemene. Krigen i Ukraina, Koreahalvøya, og den fredelige løsningen av problemene i Sør-Kinahavet, sa Støre.

Støre og representanter for Norge sitter til venstre vendt mot Xi Jinping og representanter for Kina. Kinas utenriksminister Wang Yi deltok ved Xis side. Foto: Heiko Junge / NTB

Også kommentarer fra Xi Jinping understreket et alvor:

– I verden i dag ser vi utfordringer uten sidestykke på et århundre. Det fører til spørsmål om verdenssamfunnets evne til å ta riktige valg, sa Xi.

Han understreket også at Kina er innstilt på «fredelig utvikling».

– Kina vil ytterligere fordype reformer som i omfattende grad fremmer Kinas modernisering og som vil bringe stabilitet og forutsigbarhet til en verden full av endringer og omveltninger, og skape flere muligheter for utviklingen til alle land i fellesskap, understreket Xi.

Grenser for samarbeid

Støre har understreket at det er viktig at Norge samarbeider med Kina om blant annet handel, maritime næringer, klima og teknologi. Med på besøket er representanter for norsk næringsliv som har tilstedeværelse i Kina.

Samtidig er ikke samarbeidet uten grenser. Statsministeren avviser for eksempel nye forhandlinger om en frihandelsavtale. Det er av hensyn til norsk sikkerhet, men også på grunn av Kinas støtte til Russland og Ukraina-krigen.

Et lite smil kan anes hos Jonas Gahr Støre da han mandag hilste på Kinas leder Xi Jinping i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

Støre påpekte at Norge hadde bidratt med gass som hjalp Europa etter at Russland angrep Ukraina.

– Rolle vår var ekstremt viktig da Ukraina-krigen brøt ut og det var en gasskrise i Europa der vi kunne bidra til å stabilisere økonomien, sa Støre.

Kina er blitt anklagd for å støtte Russland. Kina er «kanskje Russlands nærmeste venn», sa Støre til NRK tidligere mandag.

– Ærlighet og respekt

Støres tre dager lange besøk markerer 70 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Kina.

Under besøket har Støre sagt at han vil ta opp menneskerettigheter med Kina. Kina anklages blant annet for massive overgrep mot uigur-befolkningen i Xinjiang-provinsen vest i landet.

Xi Jinping sitter sammen med utenrksminister Wang Yi (til venstre) og statsminister Li Qiang. Foto: Heiko Junge / NTB

Temaet har vært sensitivt for Norge og Kina. Da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010 satte det en stopper for samarbeid og dialog mellom Norge og Kina. Først i 2016 ble det diplomatiske forholdet normalisert.

Mandag sa Støre at han var glad for at forholdet til Kina nå er så robust at det går an å diskutere temaer der man er uenige.

– Jeg setter pris på muligheten til å gjøre det med ærlighet og respekt, understreket Støre.

