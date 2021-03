– Et av de mest etterlengtede og mest omtalte TV-intervjuene i nyere tid, skriver New York Times' London-korrespondent Mark Landler.

Det er ingen tvil om at sønnen av prinsesse Diana, Harry, og den tidligere skuespilleren Meghan Markle fenger i USA, England og resten av verden.

– Ble Meghan offer for en kald familie som ikke tok henne imot? Som grusomt isolerte henne etter at hun giftet seg med Harry, og som nå vanærer henne?

– Eller var hun en Hollywood-diva som mishandlet personalet sitt, kastet House of Windsor ut i uro og utløste et brudd mellom familien og en av de mest elskede unge prinsene? spør New York Times-journalisten Mark Landler.

Klokken 20 lokal tid, 02.00 norsk tid, starter det to timer lange intervjuet på CBS. I England og resten av verden sendes intervjuet mandag.

Mer enn 60 millioner

TV-kanalen CBS utkonkurrerte andre TV-selskaper ved å legge minst 7 millioner dollar på bordet til Oprah Winfreys Harpo Productions.

Minst 60 millioner kroner, som kanalen dekker inn ved å doble prisen på reklamer og doble lengden fra sine vanlige 60 minutter, ifølge Wall Street Journal.

Amerikanske fans av «The Crown» slipper nå å vente helt til 2022 for å få neste dose kontroverser fra den britiske kongefamilien.

I den populære TV-serien «The Crown» kan vi se hvordan Dronning Elizabeth første gang holdt taler på TV på slutten av 1950-tallet.

Vil ikke være stille lenger

For et drøyt år siden trakk Harry og Meghan seg fra kongelige oppgaver og flyttet over Atlanterhavet.

Flyttingen til Canada var kontroversiell, og nå gir forhåndspromoer av intervjuet igjen store overskrifter. I et klipp sier Meghan at hun ikke er redd for konsekvensene av å si sin mening.

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan forvente at vi bare skal være stille, om det er slik at kongehuset spiller en aktiv rolle i å fremme løgner om oss, sier hun i klippet fra det kommende intervjuet.

TV-SERIE: I siste sesong av «The Crown» fikk vi se prinsesse Diana. Sønnen Harry sammenligner nå medienes jag mot moren med det de opplever. Foto: Des Willie / Netflix

Det har ifølge Daily e-post dukket opp nye uttalelser fra noen i kongefamiliens stab, der det hevdes at de som er mobbet av Harry og Meghan har opprettet en egen klubb. Den kalles «De Sussex-overlevende», eller «Sussex Survivers Club». Navnet spiller på at Meghan er hertuginne av Sussex.

Kjendis-støtte

I et annet klipp fra det kommende intervjuet, sier prins Harry at han fryktet at «historien kunne gjenta seg» om de hadde blitt i Storbritannia. En referanse til tabloidpressens jag etter moren hans, prinsesse Diana, Diana døde i en bilulykke i 1997, etter å ha blitt forfulgt av fotografer gjennom Paris.

Skuespilleren Patrick J. Adams, kjent fra TV-serien «Suits», er en av mange som har en mening om kongefamilien og Meghan de siste dagene. I TV-serien spilte han i flere år mot Markle.

– Fra dag én var hun entusiastisk, snill, samarbeidsvillig, givende, glad og et støttende medlem av TV-familien vår. Hun forble den personen og kollegaen da berømmelse, prestisje og makt påløp, skriver han på Twitter, før han fyrer løs mot den britiske kongefamilien.

VENN: Patrick J. Adams og kona i bryllupet til Meghan og Harry i 2018 i St. George's Chapel i Windsor Castle nær London. Foto: Ian West / AP

Meghan og Harry har de siste årene ved en rekke anledninger uttrykt sterk misnøye med hvordan de blir behandlet av mediene.

En britisk domstol slo i februar fast at medieselskapet Associated Newspapers (ANL) krenket Meghans privatliv ved å publiserte et personlig brev skrevet til faren, blant annet i magasinet People.

Nylig ble hun også tilkjent over 5 millioner kroner i sakskostnader.