Det endelige resultatet etter valget i Sverige er ikke klart, men analysene av hva som ligger bak tallene har allerede begynt.

Selv om tallene skal analyseres i uker og måneder, er det allerede klart at ulike grupper i det svenske samfunnet har stemt svært forskjellig.

Samtidig er det klart at temaene som har opptatt velgerne har endret seg mye siden riksdagsvalget for fire år siden.

Helsevesen viktigst

Laster Highcharts-innhold

SVT har i sin valgdagsundersøkelse spurt velgerne om hvilke spørsmål som har vært viktigst i deres valg av parti.

Helsevesen viser seg å være det viktigste teamet for velgerne, med skole og utdanning like bak. Likestilling er inne blant de tre viktigste temaene for første gang.

Økonomiske spørsmål som «Svensk økonomi» og «Sysselsetting» er blitt mindre viktige for velgerne.

Det henger godt sammen med at svensk økonomi har bedret seg siden forrige valg og at arbeidsløsheten har gått ned fra 8,0 prosent i 2014 til 6,3 prosent nå.

Samtidig har temaene «lov og orden» og «flyktninger/innvandring» er blitt mer viktige.

Det siste temaet var ikke engang inne blant de ti viktigste ved forrige valg.

Hvem har stemt på hvilke partier?

Laster Highcharts-innhold

SVTs valgundersøkelse viser også ganske stor forskjell i hvem som stemte på de forskjellige partiene.

Tallene viser at Sverigedemokraterna hadde vært største parti dersom bare mennenes stemmer fikk avgjøre, mens Socialdemokraterna er klart størst blant kvinnene.

Når det gjelder alder står Moderaterna sterkest blant de yngste velgerne, mens både Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna gjør det bedre jo eldre velgerne blir.

Tidenes dårligste valg

Laster Highcharts-innhold

Selv om det endelige resultatet ikke er klart ennå, tyder alt på at Socialdemokraterna vil gjøre sitt dårligste valg noen gang.

Partiet ligger en til å få 28,4 prosent av stemmene og opptellingen av forhånds- og utenlandsstemmer vil trolig heller minske enn øke oppslutningen.

Den tidligere bunnrekorden for partiet stammer fra 1911 og var på 28,5 prosent. Ved alle andre valg har Socialdemokraterna hatt over 30 prosent.

Høyere valgdeltagelse enn i Norge

Laster Highcharts-innhold

Alle stemmene er ennå ikke talt opp i Sverige. Først onsdag blir forhåndsstemmer og stemmer avgitt av svensker i utlandet.

Allerede nå er det klart at valgdeltagelsen blir høy ved valget. Valgdeltagelsen ligger på rundt 84,4 prosent og da gjenstår fortsatt rundt 200.000 stemmer å telle.

Sverige har tradisjonelt klart høyere valgdeltagelse enn Norge og den trenden kommer til å fortsette ved årets valg.