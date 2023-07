Støre diskuterte KI med Biden: – Trussel og moglegheit

– USA og Norden ser på klimautfordringane som den største trusselen vi står overfor, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter det nordiske møtet med USAs president Joe Biden.

Biden er i Finland for å møte dei nordiske Nato-landa.

Noreg, Island, Finland og Danmark er til stades. Det same er Sverige, som på måndag fekk grønt lys frå Tyrkia til å bli med i forsvarsalliansen.

Joe Biden blei tatt godt imot av dei nordiske toppleiarane, som alle uttrykte takknemlegheit over å ha han i Helsingfors. Foto: Javad Parsa / NTB

Klima står høgt på agendaen når Biden møter dei nordiske toppleiarane i presidentpalasset Helsingfors, i tillegg til forsvars- og sikkerheitspolitikk.

Etter to timar med Biden, summerte Støre opp møtet til pressa.

Kunstig intelligens og omstilling av energi

– Vi hadde diskusjonar kring fangst- og lagring av CO2, som Noreg kan mykje om, sa Støre.

I ein innleiande samtale, med pressen til stades, nemnde Finlands statsminister Katrín Jakobsdóttir at ho i tillegg til klima, ønskte å diskutere kunstig intelligens, sosial motstandsdugleik og tap av artsmangfald.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa at landa ikkje berre må løyse problem, men skape ei betre verd for folk når dei skal møte klimakrisa. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Støre viste til at Biden i presidentkampanjen sin kalla seg sjølv for ein «fagforeiningsmann», og minte om at arbeidsplassar må vere sentralt når dei skal diskutere klimakrisa:

– Når vi skal arbeide med klima og omstilling av energi, må vi hugse på arbeidsplassar og velferd. Viss dette rammer arbeidsplassar, vil vi ikkje lukkast, sa Støre.

Etter møtet kunne han stadfeste at kunstig intelligens blei diskutert:

– Vi må møte det (klimautfordringane red. anm.) med ny teknologi, skape nye jobbar og kutte utslepp, sa Støre.

Jonas Gahr Støre er på plass i Helsingfors, og skal ha fleire samtalar med USAs president Joe Biden. Foto: Javad Parsa / NTB

Han sa at dei diskuterte moglegheiter og truslar knytt til intelligens:

– Er det ein trussel eller moglegheit? Sannsynlegvis begge deler. Vi må samarbeide for å gjere det til det beste for folket, og ikkje ein stor trussel.

Vil vere ein fredeleg nabo

Dette er den første gongen alle dei nordiske landa er organisert i ein felles forsvarsallianse, som gir Norden fleire fordelar:

– Forsvarsplanlegginga blir meir rasjonell og heilskapleg. Samarbeidet blir meir solid, sa Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre seier at finsk Nato-medlemskap vil styrke forsvarsalliansen betydeleg. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Jonas Gahr Støre seier at finsk Nato-medlemskap vil styrke forsvarsalliansen betydeleg.

Støre viste til at øving og innkjøp blir enklare, i tillegg til at Finland og Noreg kan dele erfaringar kring å ha Russland som nabo. Han vektla samstundes at dei ikkje ønsker å vere ein frykta nabo:

– Norden truar ingen. Nato truar ingen. Men vi organiserer vår kollektive tryggleik.

