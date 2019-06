Store demonstrasjoner mot Trump

– Jeg er her for å protestere mot det jeg oppfatter som en rasistisk politiker, sier Nara Lavender (19).

Hun er en av minst ti tusen mennesker som tok til gatene i London tirsdag for å vise sin avsky mot Donald Trump. Det har også vært store demonstrasjoner i en rekke andre britiske byer.

Minst ti tusen mennesker marsjerte fra Trafalgar Square og mot Downing Street i protest mot Donald Trumps statsbesøk. Foto: Tolga Akmen / AFP

LO-leder Frances O'Grady gikk på scenen og sa at det er bedre å være en ekkel kvinne enn en gammel gubbe, med klar referanse til Trumps uttalelse om Meghan Markle.

Trump kalte henne «nasty» i et avisintervju som en reaksjon på at hun har anklaget ham for å være en kvinnehater.

Utenfor Underhuset i Westminster ble en oppblåsbar figur som skal forestille Donald Trump som baby med en mobiltelefon i hånden blåst opp og sendt opp på himmelen over Parliament Square.

Asad Rehman (52) er en av initiativtagerne til Trump-babyen. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Vi demonstrerer ikke bare mot Trump men mot den politikken har sprer rundt om i verden. Trumpismen handler om anti-innvandring og kvinnefiendtlighet. Se bare på hvordan han har fengslet immigranter. Alt dette er vi imot, sier en av initiativtakere til Trump-babyen, Asad Rehman (52) til NRK.

Det er Londons borgermester Sadiq Khan som har gitt klarsignal til at «the baby blimp» skal få fly over Westminster.

Khan var i går i en heftig Twitter-krangel med USAs president Donald Trump, som kalte Khan en taper. På en pressekonferanse sammen med Theresa May tirsdag, gjentok han at han mener Khan har gjort en dårlig jobb.

Senere tirsdag talte Arbeiderpartiets leder, Jeremy Corbyn til demonstrantene.

En stor ballong som skal forestille Donald Trump som en baby med mobil i hånden henger i luften utenfor Underhuset i London. Foto: Tolga Akmen / AFP

Tror på god handelsavtale

Rundt lunsjtid møtte USAs president statsminister Theresa May i Downing Street. På pressekonferansen etter møtet takket Trump for Storbritannias bidrag i kampen mot terrorgruppen IS.

Trump sa at han har tro på at USA skal få på plass en god handelsavtale med Storbritannia etter brexit.

Uenige om Huawei

Det var ventet at May vil bli hardt presset på grunn av hennes planer om å la kinesiske Huawei ta del i utbyggingen av 5G-nettet i Storbritannia.

Trump-administrasjonen har tidligere truet med å avbryte etterretningssamarbeidet dersom britene lar dette skje. I så fall vil det være et alvorlig brudd med det gode samarbeidet de to landene har hatt på sikkerhetsområdet siden andre verdenskrig.

USA frykter at Kina lettere skal kunne spionere på dem via tilgang til data fra Huawei.

Statsminister Theresa May er på vei ut av Downing Street og det preger statsbesøket med president Donald Trump. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Trump tonet ned uenigheten om Huawei under besøket i London. Han sa at han er sikker på å få til en avtale om Huawei med britene som gjør at etterretningssamarbeidet består.

– Vi kommer absolutt til å bli enige om Huawei og alt annet, sa Trump på pressekonferansen med statsminister Theresa May ved sin side.

– Vi har et utrolig etterretningsforhold, og vi vil være stand til å finne ut av alle uenigheter, sa Trump.

Utenriksminister Mike Pompeo har truet med å nekte å dele etterretningsinformasjon med allierte som bruker Huawei-teknologi.

Dronningen med pek til Trump

Men det som har blitt mest lagt merke til under besøket er det som har blitt tolket som kongehusets pek mot USAs president.

Før gallamiddagen i går talte 93 år gamle Elizabeth om viktigheten av institusjonene som er satt opp som garantister for at ikke andre verdenskrig skal kunne skje igjen.

Det er tolket som en melding til Trump som tidligere har vist at han er lunken til både Nato og FN.

USAs president Donald Trump skålte for det gode forholdet til Storbritannia under gallamiddagen på Buckingham Palace med dronning Elizabeth mandag. Foto: Pool / Reuters

Brexit

May og Trump møttes onsdag morgen på St. James Palace sammen med representanter for britisk og amerikansk næringsliv. Det har i hovedsak vært banker som har møttes, og meningen er å berede grunnen for en framtidig handelsavtale etter brexit.

– Vi ser særlig på løsninger på det finansielle området, sa statsminister Theresa May på St. James Palace.

USAs president gjorde det klart at USA ønsker en avtale så fort som mulig.

– Vi ønsker en stor avtale, sa Trump ved rundebordet.

Donald Trump skal møte flere av dem som kan komme til å bli Storbritannias neste statsminister, blant dem Boris Johnson og miljøvernminister Michael Gove før han deltar på en stor D-dagsmarkering i Portsmouth onsdag.