Store demonstrasjoner i Hongkong

I protest mot utleveringsavtalen med Kina har demonstranter blokkert de to hovedveiene igjennom Hongkong.

Flere av demonstrantene har revet ned politibarrikader og politiet har brukt pepperspray på folkemengden.

Biler blokkerer veiene

Biler har også blokkert nye veier nær den lovgivende forsamlingen, og demonstrasjonen sprer seg nå til større områder i Hongkong, melder Bloomberg.

Utsatt høring

Klokka 8 lokal tid blokkere titusener av demonstranter hovedveiene foran lokalene der den andre høringen av lovforslaget skulle i gang.

Høringen av den nye loven var planlagt klokka 11 lokal tid, men er nå utsatt på grunn av den massive demonstrasjonen, skriver BBC.

Den nye tiden for møtet er ennå ikke kjent.

Kaos i gatene

The Guardian melder like etter klokka 6 norsk tid, at demonstrantene på stedet ikke vet at den planlagte høringen er utsatt, på grunn av dårlige mobilforbindelser.

«Trekk tilbake forslaget», roper demonstrantene.

– De gir seg ikke til tross for utsettelsen av høringen, skriver en journalist på Twitter.

Demonstrantene bruker barrikadene som stige, sånn at de kan klatre over veiskillene fra den ene siden til den andre.

Trafikken i sentrum av Hongkong har stoppet helt opp og taxisjåfører har gitt opp og dratt hjem, melder den britiske avisa.

TAR NED BARRIKADENE: Demonstrantene bruker barrikadene som stiger for å klatre over veiskillene. Foto: Kin Cheung / AP

Omstridt lovendring

Demonstrantene har som varslet omringet lokalene til den lovgivende forsamlingen, der forslaget om den omstridte lovendringen etter planen skal behandles onsdag.

Lovendringen gjør det mulig å utlevere mistenkte i straffesaker til fastlands-Kina.

Mange har ytret bekymring for at endringen i praksis vil bety å åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på et lukket kinesisk rettsvesen.

Sittende under en paraply, sier en ung kvinne som ikke vil bli navngitt, til The Guardian:

– Mange mennesker føler at dette er det siste slaget og vi må kjempe mot det. Jeg skulle ønske regjeringen ville lytte. Regjeringen burde jobbe for folket, ikke omvendt.

Hongkong og Kina Ekspandér faktaboks I dag er Hongkong en region i Kina med status som «spesiell administrativ region».

Hongkong var en britisk koloni fram til 1997, da den ble gitt tilbake til Kina.

Overleveringsavtalen mellom Hongkongs tidligere kolonimakt, Storbritannia og Kina fra 1997, gir Hongkongs befolkning større frihet enn på fastlandet.

Avtalen som skal gjelde i 50 år, gir garantier for mer ytringsfrihet og frihet til større forsamlinger som ikke er tillatt i fastlands-Kina.

Opposisjonen advarer om at lovforslaget innebærer nok et forsøk på å knuse deres frihet og at kinesiske myndigheter prøver å få mer makt over Hongkong.

Takker demonstrantene

Claudia Mo som er politiker og journalist i Hongkong takket demonstrantene som var til stede.

– Vi undervurderer de unges makt i Hongkong og vi takker dere, sa hun i en video på Twitter.

– Hongkongs leder Carrie Lam er en liten dukke for Beijing. Hun gjør det Beijing-sjefene forteller at hun skal. Hongkong er hennes andrevalg når det kommer til jobb og karriere, fortsatte Mo.

Tom sal

En frilansjournalist som jobber for The Guardian var inne i salen i den lovgivende forsamlingen på det tidspunktet forhandlingene skulle starte.

Salen var helt tomt, skriver journalisten på Twitter.

Paraplyer

Flere drar paralleller til masseprotestene som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder i 2014, også kjent som paraplybevegelsen.

Også onsdag hadde mange demonstranter med seg paraplyer, som både har symbolsk verdi og blir brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray.

PEPPERSPRAY: Politiet bruker pepperspray mot demonstrantene. Foto: PHILIP FONG / AFP

Mange demonstranter hadde kledd seg i svart og bar beskyttende munnbind, mens andre hadde skrevet telefonnummer til advokat på ermene med tusj.