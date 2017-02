Store demonstrasjonar mot korrupsjons-amnesti i Romania

Rundt 100.000 menneske demonstrerer i det kalde vintervêret i hovudstaden Bucuresti i kveld, ifølgje rumenske nyheitsmedium, medan like mange har teke til gatene i andre byar. Det er også demonstrasjonar i Timisoara, byen der 1989-revolusjonen starta.

Demonstrantane krev at den sosialdemokratiske regjeringa må gå av, etter at dei sende ut eit haste-dekret om lovendringa i går. Fleire demonstrantar bar plakatar med talet '89 på, for å minne om revolusjonen som gjorde slutt på kommunismen i landet.

– Designa for partileiar

Demonstrantane minner om revolusjonen i Romania i 1989, då Ceausescu-regimet vart styrta. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

Her heiter det blant anna at berre er aktuelt med fengselsstraff, dersom korrupsjonen resulterer i eit pengetap på meir enn 44.000 euro, i underkant av 400.000 norske kroner.

Demonstrantane hevdar at den nye lova er spesialdesigna for leiaren for det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, som vart dømd til to og eit halvt års fengsel på vilkår for korrupsjon og maktmisbruk for 24.000 euro, rundt 200.000 norske kroner.

Dette blir avvist av justisminister Florin Iordache. Han seier at det på ingen måte er noko hemmeleg, ulovleg eller umoralsk ved den nye lova. Han seier også at endringane er gjorde for å tilpasse lovverket til grunnlova.

Regjeringa seier også at dei vil leggje fram ei lov som vil føre til at 2500 personar som sonar straffer på mindre enn fem års fengsel for ikkje valdelege brotsverk, skal setjast fri. Og grunnen, seier makthavarane, er at fengsla er overfylte.

Demonstrasjonane i Bucuresti starta i går kveld og har halde fram i dag. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

Demonstrantar kastar snøball på politiet under demonstrasjonen i Bucuresti. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

EU reagerer

Kritikarane seier på si side at det er stort sett politikarar og offentleg tilsette som sit inne for korrupsjon, som vil bli sette fri.

Mange politikarar og offentlege tenestemenn vart dømde for korrupsjon under ein kampanje mot økonomiske brotsverk i landet, noko som skjedde etter påtrykk frå EU. I 2015 vart blant andre dåverande statsminister Victor Ponta stilt for retten for skattesvik og kvitvasking av pengar.

Demonstrantar bar plakatar med bilete av PSD-leiaren Liviu Dragnea med teksten nope (nei). Dei meiner den nye lova er spesialdesigna for at han skal sleppe fengselsstraff. Foto: Vadim Ghirda / AP

Den nye lova regjeringa i Romania har innført har også fått alarmklokkene til å ringje i EU. President i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, er djupt uroa over det den rumenske regjeringa har gjort.

– Kampen mot korrupsjon må styrkjast og ikkje leggjast til side. Vi følgjer utviklinga i Romania med djup uro, heiter det i ei fråsegn frå Juncker og visepresident i kommisjonen, Frans Timmermans.

Presidenten kritisk

Så seint som sist veke gav EU-kommisjonen ros til Romania for framgangen landet har gjort på dette feltet etter at landet blei medlem i EU i 2009.

Også Romanias president Klaus Iohannis er sterkt kritisk til den nye lova, som han meiner er eit stort tilbakeslag i kampen mot korrupsjon.