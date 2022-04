Store deler av Ukraina kan være minelagt: Hunden Patron sniffer minene frem

Hunden Patron skal allerede ha blitt en internetthelt i Ukraina. Jack Russel-terrieren hjelper soldatene å sniffe frem landminer i Tsjernihiv-regionen, viser bilder gitt ut av nødetatene i Ukraina.

Og det trengs mange soldater og flere hunder som Patron de neste årene.

OST? Patron speider ut av vinduet og tenker kanskje på favorittbelønningen etter jobb, som skal være ost. Foto: Zuma Press

85.0000 kvadratkilometer kan være minelagt

85.000 kvadratkilometer kan være dekket av miner, ifølge et estimat fra det ukrainske ingeniørvåpenet, som Norsk Folkehjelp benytter seg av.

Per Håkon Breivik er leder av mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, og han mener det er en pålitelig kilde. Flere hundre tusen miner kan ligge igjen på disse områdene i Ukraina.

Per Håkon Breivik er leder for humanitær nedrustning av landminer i Norsk Folkehjelp. Foto: Oslo Foto

– Vi vet av erfaring at estimater generelt er noe overdrevet. Den reelle størrelsen er nok mindre, men bare ti prosent vil ta mange år å rydde. Estimatet på 85.000 kvadratkilometer med minefelt i Ukraina tilsvarer et større område enn Troms og Finnmark. Det er ekstremt store områder med miner, sier Breivik.

Det er en stund siden masseproduserte landminer er brukt på denne måten, fordi det ikke er mange land som har lagre igjen eller produserer landminer. Breivik mener mineleggingen tydeligvis er en del av russernes militære doktrine.

– Sabotasje på lengre sikt

– De legger ut miner som nærforsvar selv om de ikke skal forsvare. Der russerne har vært til stede, finner man landminer, sier Breivik.

Landminene gjør det vanskelig for ukrainske styrker som kommer bak å ta igjen russerne.

– Og så er det et element av sabotasje på lengre sikt. De er jo utmerket innforstått med at minene ikke skiller mot militære og sivile som skal returnere, sier han.

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Også Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, mener Russland bruker minene for å dekke sin egen tilbaketrekking og forsinke ukrainske styrker til å gjenerobre territoriet, forteller Røseth.

– Er dette faktisk tilbaketrekning eller omgruppering?

– Krigen fortetter i øst og i sør så det er ingen fullstendig tilbaketrekning. Det er en konsekvens av at russerne over tid har slitt med krigshandlingene nord for Kyiv, de har stoppet opp og dette er en konsekvens av realitetene. Man skifter strategi til Donbas og sørlige flanke, sier Røseth.

ANTI-TANKS: Disse landminene er laget for å stoppe store stridsvogner og ligger på en bro i byen Butsja. Foto: Rodrigo Abd / AP

Etterlater de farligste stedene på jorden

Ingen vet nøyaktig hvor store områder som er minelagt. Men Norsk Folkehjelp mener minene som nå ligger igjen etterlater de farligste stedene på jorden.

– Det er det liten tvil om, sier Breivik.

Allerede er flere drept av miner. Ekspertene er ikke tvil om at miner og såkalte blindgjengere – ammunisjon og eksplosiver som ikke har eksplodert, vil fortsette å ta liv.

Les også: Bønder i Ukraina frykter miner på åkrene

Bildene av folk som sparker bort miner og kjører slalåm mellom landminer, har gått verden rundt de siste dagene. Det er ikke trygt, sier mineeksperten.

SIKK-SAKK: Minelagte veien skaper store problemer for sivile i Ukraina. Denne bilføreren lever svært farlig. Du trenger javascript for å se video. SIKK-SAKK: Minelagte veien skaper store problemer for sivile i Ukraina. Denne bilføreren lever svært farlig.

– Det er ekstremt liten feilmargin før den bilen eksploderer. Og det er veldig store sprengladninger i de stridsvognminene. Det er i slike situasjoner hvor det er kappløp med tiden for humanitære organisasjoner og drive minebevisstgjøring, sier Breivik.

4. april er den internasjonale mineryddingsdagen, og Breivik mener bevisstgjøring rundt faren miner utgjør er viktig for å sikre at folk ikke behandler miner uforsiktig.

Ekstra farlig type mine

Ukrainske våpeneksperter har ifølge menneskerettsorganisasjonen funnet russiske POM-3-miner i Kharkiv, en type antipersonellmine som er utstyrt med seismisk sensor og som sprer metallfragmenter i en radius på 16 meter når personer nærmer seg. Seismiske sensorer kan fange opp små bølger i jorda.

– De minene vi har sett flest bilder av og omtalt i media er stridsvognminer av forskjellig russisk type. Og vi har også sett rapporter på «POM-3 Medallion» som har en type mekanisme internt som gjør at den detoneres på seismisk aktivitet og fanger opp at noe beveger seg enten det er kjøretøy, sivile eller soldater, sier Breivik.

Du kan dermed være flere meter unna og utløse den, sier han.

– Vanligvis kan de detonere fem meter unna. Den er en «fragmentation mine», og du kan være ganske langt unna og bli truffet, sier Breivik.

Har ikke underskrevet minekonvensjon

Russland bryter den internasjonale minekonvensjonen, ifølge Breivik. Men han mener ikke det er krigsforbrytelser. Den internasjonale minekonvensjonen fra 1997 forbyr all produksjon, lagring, salg og bruk av antipersonellminer, men Russland er ikke blant de 164 signaturstatene. Ukraina ratifiserte konvensjonen i 2005 og har ikke slike våpen i sitt arsenal.

Krigen i Ukraina har åpnet opp for spørsmålet om hvorvidt Putin er en krigsforbryter for måten han bedriver krigføring på. Humanitærretts-jurist Helene Walløe i Røde Kors forklarer. Du trenger javascript for å se video. Krigen i Ukraina har åpnet opp for spørsmålet om hvorvidt Putin er en krigsforbryter for måten han bedriver krigføring på. Humanitærretts-jurist Helene Walløe i Røde Kors forklarer.

– Russland anser det ikke som ulovlig å bruke landminer. Og det ville være vanskelig å se for seg at man kan legge det til en liste på generelle brudd på humanitær lov. Men det internasjonale samfunnet fordømmer, og da minekonvensjonen ble etablert ble det ansett som et ulovlig våpen i krig. Det er det ingen tvil om. Men krigsforbrytelse er det ikke, sier Breivik.