Forkullede betongvegger, svidd metall og aske er det som er igjen av flere hjem i den kanadiske byen Jasper.

– Nå er det bare minner igjen, sier byens ordfører Richard Ireland, som selv mistet huset, til CBC.

Richard har vært tilknyttet til huset i 67 år.

– Det har vært en vanskelig uke, sier Irland.

Restene som er igjen av hjemmet til byens ordfører Richard Irland i byen Jasper i provinsen Alberta i Canada. Foto: Amber Bracken / Reuters/NTB

358 av 1113 bygninger i byen er ødelagt, melder Jasper National Park på Facebook fredag.

Byen har spesiell historisk betydning på grunn av den rike historien med nybyggere, jernbanepionerer og turguider som skapte en by og en park i rett ved majestetiske Rocky Mountains.

Brannen startet etter lynnedslag mandag. Den har herjet i store deler av nasjonalparken Jasper i Rocky Mountains, som er berømt for høye fjell, innsjøer, fosser og isbreer.

Her kjører de gjennom flammehavet. Du trenger javascript for å se video. Her kjører de gjennom flammehavet.

Ingen har mistet livet, men 25.000 innbyggere og turister måtte brått evakueres da brannen plutselig spredte seg mandag.

Brannen er ennå ikke under kontroll, men den har svidd av 360 kvadratkilometer i nasjonalparken, inkludert mellom 30 og 50 prosent av byen Jasper som normalt har rundt 5000 innbyggere.

Jaspers ordfører, Richard Irland, ser på ruinene som er igjen etter brannen som rammet Jasper. Foto: Amber Bracken / AP/NTB

«Monster»

Brannen blir beskrevet som et «monster» av brannvesenet, med flammer som bevegde seg raskt og som i perioder var rundt 100 meter høye, skriver BBC.

Regnvær og kjøligere temperaturer de siste timene har gitt et pusterom for brannvesenet. Men myndighetene opplyser at det fortsatt ikke er kontroll på mange av skogbrannene. Og det skaper bekymring at det er ventet varmere vær igjen.

Under en pressekonferanse torsdag tok provinsen førsteminister, Danielle Smith, til tårene da hun beskrev brannen som det verste marerittet som har rammet Jasper.

– I mange generasjoner har denne byen og den tilknyttede parken vært en kilde til stolthet, sier Smith med gråtkvalt stemme på en pressekonferanse.

Foto: Amber Bracken / AP/NTB

Klimaendringer

All kritisk infrastruktur, inkludert sykehuset, nødetatene, skoler, aktivitetssenter og renseanlegg har blitt reddet, heter det i et innlegg på Facebook. Men «en rekke» broer i byen og i hele nasjonalparken er ødelagt.

– Over 400 utenlandske brannslukkere bistår Canada i kampen mot skogbranner, opplyste statsminister Justin Trudeau.

Flere steder utenfor Canadas grenser er også rammet av branner. I USA har over 3000 mennesker blitt evakuert fra hjemmene sine i delstaten California, på grunn brann. Også i Oregon, Montana og Utah er det pågående skogbranner.

NASA lager oversiktskart over pågående skogbranner, basert på satelittbilder. Illustrasjon: skjermbilde / NASA FIRMS

Klimaendringer som bidrar til hetebølge og tørke knyttes opp mot stadig heftigere og mer omfattende branner.

Myndighetene frykter en gjentakelse av skrekksommeren i fjor da 15 millioner hektar ble brent ned og over 200.000 mennesker måtte evakueres.