Store deler av ble Venezuela mørklagt. Maduro skylder på USA.

22 av Venezuelas 23 provinser ble ifølge opposisjonslederen Juan Guaidó rammet av strømbruddet, som også rammet hovedstaden Caracas som lå i mørke i seks timer.

Ifølge Venezuelas kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez var ti provinser uten strøm, noe han hevdet var et resultat av USAs brutale «elektriske sabotasje».

President Nicolás Maduro hevder strømbruddet skyldes «den elektriske krigen som kunngjort og styrt av amerikansk imperialisme mot vårt folk».

Frydet seg

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at USA ikke har noe med strømbruddet å gjøre. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Den amerikanske senatoren Marco Rubio, som har markert seg som en av Maduro-regimets krasseste kritikere, la ikke skjul på at han frydet seg over mørkleggingen av Venezuela.

– Jeg beklager overfor det venezuelanske folk, jeg må ha trykket på feil knapp på el-appen jeg lastet ned fra Apple, tvitret han.

USAs utenriksminister Mike Pompeo neket på sin side for at USA hadde noe med strømbruddet å gjøre.

– Strømmangelen og sulten er et resultat av Maduro-regimets inkompetanse, lød hans kommentar.

«Sabotasje»

Ifølge det statlige elektrisitetsselskapet Corpoelec forsvant strømmen som følge av «sabotasje» mot Guri-kraftverket, som er et av verdens største vannkraftverk og helt sentralt i landets elektrisitetsforsyning.

Myndighetene i Venezuela anklager opposisjonen og USA for å stå bak strømbruddet som fredag rammet store deler av landet. På Avila-sykehuset i Caracas sviket også generatorene og ansatte og besøkende måte ty til stearinlys. Foto: Ariana Cubillos / AP

I hovedstaden forårsaket strømbruddet store problemer i rushtida, da heiser og T-bane stanset opp, gatene ble fylt av biler og mange ble tvunget til å gå lange distanser til fots.

Fødeavdeling til Avila-sykehuset sviket også generatorene og sykepleierne måte bruke stearinlys for å kunne ta seg av gravide og nyfødte.

I de velstående bydelene øst i Caracas, der Guaidó nyter stor støtte, åpnet enkelte innbyggere vinduene, slamret med kokekar og ropte skjellsord mot Maduro i mørket.

Andre innbyggere lot seg imponere over synet av en vakker stjernehimmel, som ellers vanskelig kan sees over byen med over 2 millioner innbyggere.

Opposisjonsleder Juan Guaidó mener president Nicolás Maduro ikke lenger er landets legitime leder, og han har erklært seg som landets president. Han er anerkjent av USA og en rekke andre land, men det er fortsatt Maduro som kontrollerer maktapparatet i landet. Foto: Yuri Cortez Federico Parra / AFP

Sanksjoner og vanstyre

Elektrisitetsnettet i Venezuela var en gang blant Latin-Amerikas beste, og takket være store subsidier kostet strømmen innbyggerne en slikk og ingenting.

Vanstyre har endret på dette, strømbruddene kommer stadig hyppigere og korrupte tjenestemenn anklages for å stikke penger øremerket vedlikehold i egne lommer.

Sanksjonene USA har innført mot Maduro-regimet har bidratt til hyperinflasjon som ifølge enkelte prognoser kan komme opp i 10 millioner prosent i år, og mangelen på mat og medisiner har bidratt til å drive hver tiende innbyggere på flukt til naboland.