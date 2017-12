Storbritannias visestatsminister går av

Dette er den tredje britiske ministeren som går av i løpet av kort tid, og en ny smell for Storbritannias statsminister Theresa May.

Ifølge britiske medier ble materialet funnet på en av hans kontor-PC-er i 2008.

Det har tidligere kommet fram at Green er blitt gransket etter anklager om seksuell trakassering.

Ifølge en uttalelse fra statsministerens kontor onsdag kveld trekker han seg etter at en undersøkelse har påvist at han har brutt god skikk.

Visestatsminister Damian Green trekker seg. Han er den tredje britiske ministeren som felles i kjølvannet av #MeToo-kampanjen. Foto: David Cheskin / AP

Upassende

Det er kommet fram at Green strøk en kvinnelig aktivist på låret og sendte henne upassende tekstmeldinger for noen år tilbake. I tillegg ble det funnet pornografisk materiale på PC-n hans i forbindelse med en politietterforskning av lekkasjer.

Det pornografiske materialet som ble funnet på kontoret til Daniel Green i Westminster er ikke ulovlig pornografi.

Green skal ha blitt bedt om å gå fordi han ikke har vært ærlig om hva han visste, og ikke, om dette i etterforskningen som har pågått de siste månedene.

Green sa han ikke visste noe om polititets funn av porno i forbindelse med en ransakelse om lekkasjer, selv om advokatene hans ble informert.

Det var dette som felte ham og gjorde at han ikke kunne fortsette.

May beklager

I et brev til Green skriver statsminister Theresa May at hun beklager hans avgang dypt.

– Det er med dyp beklagelse og med stor takknemlighet for dine bidrag i mange år at jeg har bedt deg om å trekke deg fra regjeringen og har akseptert din avgang, skriver May i brevet.

Green har de siste årene vært både justisminister og arbeids- og pensjonsminister. Etter valget i sommer ble han utnevnt til statsråd ved statsministerens kontor.

Han har tidligere vært journalist i BBC, Channel 4 og The Times.