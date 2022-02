"RETTELSE: I denne artikkelen sto det først at møtet er på onsdag. Det er nå rettet til torsdag"

Det internasjonale diplomatiet fortsetter for fullt rundt Ukraina-konflikten.

I dag er det den britiske utenriksministeren Liz Truss som setter seg på flyet til den russiske hovedstaden. Hun skal møte sin russiske kollega Sergej Lavrov.

– Jeg skal besøke Moskva for å insistere på at Russland arbeider for en diplomatisk løsning, sa Truss ifølge nyhetsbyrået Reuters.

NESTE I REKKEN: Det hektiske diplomatiet rundt Ukraina-konflikten fortsetter. Den britiske utenriksministeren Liz Truss er den neste som reiser til Moskva. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Hun vil også understreke overfor russiske myndigheter at en invasjon av en uavhengig stat vil føre til veldige konsekvenser for alle som blir involvert.

Britene sier at Russland har et valg, og at de oppfordrer russerne til å dempe spenningen.

Kjølig reaksjon

Russiske myndigheter sier at de er interessert i å møte sin britisk motpart hvis Truss har konstruktive forslag som gjelder Russlands krav om sikkerhetsgarantier.

MILITÆR OPPTRAPPING FORTSETTER: Et russisk landgangsfartøy er på vei til Svartehavet. Foto: YORUK ISIK / Reuters

Hvis britene kommer for å snakke om straffetiltak mot Russland, kommer de til å bli møtt med en kjølig reaksjon, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Hvis de kommer til Russland for å true oss med sanksjoner enda en gang, så er det ingen vits i å reise. Da blir samtalen i Moskva antakeligvis ganske kort, sier den russiske ambassadøren i London, Andrej Kelin til byrået.

Vestlige land har truet med hardere straffetiltak enn noen gang tidligere, hvis Russland skulle sette i gang et militært angrep mot Ukraina.

– Positive signaler

Den franske presidenten Emmanuel Macron møtte i går sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj i Kiev.

I dag sier president Vladimir Putins talsperson ifølge nyhetsbyrået AFP at dette var et bra møte.

POSITIVT: Den franske presidenten Emmanuel Macron møtte i går sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

– Det var positive signaler om at en løsning i Ukraina bare kan finnes ved å gjennomføre Minsk-avtalene, sa Dmitrij Peskov.

Flere land var i 2015 med på å undertegne disse avtalene, og hensikten er å få til fred i Øst-Ukraina der russiskstøttede opprørere kontrollerer to regioner.

Men en våpenhvile har blitt brutt svært ofte, og mer enn 14 000 mennesker har mistet livet i konflikten siden den brøt ut i 2014.

Ifølge Minsk-avtalene skal de opprørskontrollerte regionene få en større grad av selvstyre, men det har heller ikke blitt gjennomført.

Macron optimist

Den franske presidenten Emmanuel Macron møtte i forgårs kveld sin russiske kollega i Kreml.

Etter det sa Macron at Putin hadde gått med på å ikke gjøre noe som vil øke spenningen rundt Ukraina-konflikten.

Den russiske presidentens talsperson sa derimot at det ikke var inngått noen avtale.

Men begge presidentene var enige om at det hadde kommet fram konkrete forslag som det er mulig å arbeide videre med.

Putin påpekte at vestlige land fortsatt ignorerer Russland viktigste krav når det gjelder sikkerhet.

Russerne forlanger at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato, og at det ikke skal utplasseres angrepsraketter i nabolandet. De krever også at den vestlige alliansen fjerner sine våpen fra flere land som ligger nær Russlands grenser.