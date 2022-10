«Du er for god til å være sann!»

Musikken tyter ut av et utested i Liverpool sentrum, og dét midt på dagen. Noen skritt lenger ned i gata sitter en hjemløs kvinne og tigger. På motsatt side av gata sitter Paul.

– Jeg håper å tjene minst 25 pund, så jeg kan finne meg et sted å overnatte.

Paul vil ikke si etternavnet sitt. Han er sliten etter et halvt år på gata. De fleste går rett forbi ham.

Et par lar musikken føre dem ut i Liverpools gater for å fortsette dansen der. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Jeg teller seks tiggere bare på den korte turen fra togstasjonen og ned til havna.

De fleste av dem har soveposer og annet stæsj med seg, noe som tyder på at de ikke har noe sted å bo.

Bodde på hotell

Under pandemien fikk hjemløse bo på hotell, og utleiere fikk ikke lov til å kaste ut leietakere som ikke hadde råd til å betale leie. Men disse tiltakene er nå borte, samtidig som alt blir veldig mye dyrere.

Det begynner å synes i statistikken.

– Vi ser dessverre de første tegnene til at antallet som bor på gata øker igjen, og vi frykter at flere kommer til å bli hjemløse utover vinteren fordi prisene øker så kraftig, sier Greg Hurst.

Greg Hurst i Centre for Homelessness Impact. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Han er kommunikasjonsansvarlig i organisasjonen Centre for Homelessness Impact, som jobber for å bedre forholdene for hjemløse.

Økende priser har allerede ført til at folk som hadde et hjem, er kastet på gata. Mange har ikke råd til å betale for økt leie i tillegg til dyrere mat, oppvarming og alt annet som koster mer enn før.

Les også: Derfor er det økonomisk og politisk kaos i Storbritannia

For lønningene øker ikke i takt med prisstigningen. Det merker lavtlønnede i offentlig sektor godt, forteller Joel Bodmer i fagforeningen Unison, som vi også treffer i Liverpool.

Beatles-statuen i Liverpool bar en oppfordring om å demonstrere mot regjeringen da NRK var i byen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Folk som for eksempel jobber i omsorgssektoren sliter med å betale regningene sine. Dette påvirker folks hverdag, og de som i realiteten får et lønnskutt sliter virkelig, sier han.

Barnefamilier kastes ut

Også barnefamilier risikerer å havne på gata. Allerede forrige vinter var økningen av familier som ikke lenger klarte å betale husleien på nesten 24 prosent siden året før.

56.340 britiske familier med barn sto i fare for å mangle et sted å bo, ifølge regjeringens egne tall. Siden da har prisene steget enda mer, og det har ikke blitt enklere å finne seg et nytt sted å bo, forteller Greg Hurst i Centre for Homelessness.

– Vi frykter at når prisene øker, rammer det de fattigste hardest. Ekstremt høye utleiepriser, som vi har nå, kan utgjøre forskjellen på det å overleve og havne i en krise, sier han til NRK.

En hjemløs kvinne i Liverpool leser om skattelettelser for de rikeste i avisen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Utenfor et kjøpesenter har en ung kvinne rigget seg til med alt pikkpakket sitt. Godt pakket inn i boblejakke og teppe, bretter hun ut dagens avis. Den forteller om skattekuttene regjeringen hadde planlagt å gi Storbritannias rikeste.

Men denne uka ga statsminister Liz Truss etter for det som ble et enormt press, og skrotet de planlagte lettelsene i toppskatten.

Hun hadde ikke noe valg, etter at både finansmarkedene, velgerne og flere fremtredende partifeller ga tydelig beskjed om at de ikke likte den økonomiske politikken hennes.

Demonstranter viser sin misnøye med regjeringens økonomiske politikk. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Men reduksjon av toppskatten var bare en avsporing, mente statsministeren, som i sin første landsmøtetale som statsminister denne uka likevel holdt fast på resten av sine økonomiske reformer.

Men det betyr ikke at Liz Truss' politiske krise ikke er over, like lite som at folks økonomiske krise er det.

Hjemløse Paul deler gjerne sin mening om regjeringspartiet:

– De konservative er noe dritt. Det ene øyeblikket gir de deg noe, det neste tar de det fra deg.