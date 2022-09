NRK møter Sara Hawell blant et tjuetalls demonstranter utenfor parlamentet i Westminster.

«Få slutt på monarkiet» og «Gi folket mat» står det på plakatene hun og de rundt henne holder i hendene.

– Jeg jobber med eldre og sårbare. Alt det som pågår nå forstyrrer de viktige sakene. Det er motbydelig, sier Sara Hawell.

Hun viser til de skyhøye energiprisene som har ført mange briter inn i fattigdom. Hun mener kongehuset tapper den offentlige økonomien.

Hawell ønsker å bli kvitt hele monarkiet.

– Folk dør av sult og fattigdom i et av verdens rikeste land, sier Hawell.

– Men er dette riktig tidspunkt å demonstrere mot monarkiet på, spør vi.

– Det er det beste tidspunktet. Det eneste og helt riktige tidspunktet, svarer Hawell.

Les også: – Jeg kunne ikke gå glipp av dette. Jeg ville angret resten av livet.

Politiet grep inn

Hun får støtte fra Rollie som demonstrerer sammen med henne. Hun vil verken oppgi etternavn, alder eller hvor i landet hun kommer fra. Kanskje er hun redd for å bli arrestert.

Rollie mener tiden er inne for å avvikle monarkiet. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Flere anti-monarki-demonstranter både i Skottland og London har blitt pågrepet og tilsnakket av politiet de siste dagene. Likevel planlegger de flere demonstrasjoner, men hvor og når er hemmelig.

– Vi vil ikke bli stanset, svarer en kvinne som gjemmer ansiktet i jakka for ikke å bli gjenkjent.

Hun holder et hvitt A4-ark uten skrift i hendene. Hun har latt være å skrive noe på det, for ikke å bli arrestert for å ytre sin mening.

Men andre tør. «Ikke min konge», «Få slutt på kolonitidens monarki», «Monarkiet tjener ikke DEG» står på dem.

– Politiet er latterlig. De arresterer folk for fredelige demonstrasjoner, fnyser Sara Hawell.

Advokaten Paul Powlesland (t.v.) ble først truet med arrestasjon hvis han skrev teksten «Ikke min konge». Han er glad for politiet skiftet kurs. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Ytringsfriheten gjelder

Kritikken har fått politiet til å gå ut med en uttalelse som bekrefter at folk har helt klart en rett til å demonstrere.

Det er også formidlet til alle de 10.000 politifolkene som er involvert i den gigantiske operasjonen som pågår rundt dronningens død.

Statsministerens kontor minner om at britene er midt i en nasjonal sørgetid, men at retten til å demonstrere er et fundament i det britiske demokratiet.

Les også: Hvor forent er kong Charles' rike?

Foran parlamentsbygningen påstår Sara Hawell at demonstrasjonen ikke var planlagt, at hun bare gikk forbi og ble med helt spontant. Det er tydelig nervøst blant britiske anti-monarkister i disse dager.

– Jeg bare gikk forbi, bestemte meg for å bli med. Det var ikke planlagt. Jeg bare ble med, sier hun til NRK.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter