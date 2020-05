Storbritannia: Ansetter 18.000 for å spore koronasmittede

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsemyndighetene i Storbritannia opplyste mandag at de har registrert 28.734 koronarelaterte dødsfall. Det var en økning på 288 fra dagen før.

Dermed nærmer landet seg Italia, som har registrert 29.079 dødsfall. Der økte antallet med 195 fra søndag til mandag.

Smittetall og dødstall er trolig høyere i begge landene. Storbritannias helseminister Matt Hancock påpeker at det kan være et etterslep i rapporteringen av dødsfall fra helga, mens det italienske statistikkbyrået Istat mener mørketallene er store.

Italia har rundt 60 millioner innbyggere, mens Storbritannia har 67 millioner.

Det er bare USA som har flere koronarelaterte dødsfall enn Italia og Storbritannia.

– Har gjort feil

Den britiske regjeringen har fått kritikk for å ha nølt med å innføre de mest inngripende smitteverntiltakene, og nå er presset stort for å åpne opp samfunnet igjen.

Statsråd Michael Gove vil ikke kommentere påstander om at liv kunne vært reddet dersom regjeringen hadde innført strenge smitteverntiltak tidligere.

– Denne regjeringen vil, som alle regjeringer, ha gjort noen feil. Men det vil være umulig å fastslå nøyaktig hva som har vært mest bekymringsfullt før litt frem i tid, når vi har all informasjonen vi trenger, sier han.

Ifølge Reuters liker ikke regjeringen å sammenlikne rene dødstall, og mener det er mer meningsfullt å se på såkalte overskuddsdødsfall. Det vil si hvor mange flere som dør sammenlignet med gjennomsnittet for den aktuelle årstiden.

De siste tallene for dette er fra midten av april, og viser nærmere 12.000 overskuddsdødsfall i England og Wales. Litt under 9000 av dem var forbundet med Covid-19.

Kunder holder avstand til hverandre mens de venter på å få slippe inn i en butikk i Manchester. Foto: Oli Scarff / AFP

En av fire er permittert

Statsminister Boris Johnson, som nettopp ble skrevet ut fra sykehus etter å ha vært smittet selv, har sagt at Storbritannia er over smittetoppen.

Statsminister Boris Johnson var selv innlagt på intensivavdelingen med Covid-19. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Han mener likevel det er for tidlig å la folk ferdes fritt fordi en ny smittebølge kan overbelaste helsevesenet, skriver Reuters.

Den britiske økonomien er verdens femte største, og lider under smitteverntiltakene. Johnson skal i løpet av uka legge frem en plan for å få britene tilbake på jobb uten å utløse en ny smittebølge.

I løpet av de to siste ukene er nesten en fjerdedel av den britiske arbeidsstyrken permittert, skriver The Guardian. Arbeidsløsheten har økt fra 4 til over 10 prosent, og antall søknader om dagpenger er seksdoblet.

Myndighetenes støtteordning for bedrifter som har permittert ansatte gjelder til slutten av juni, og anslås å koste 39 milliarder pund, over 500 milliarder kroner.

Lanserer smittestopp-app

Som en del av den gradvise gjenåpningen har myndighetene lansert en app som likner på appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet i Norge.

Britiske myndigheter lanserer smittesporingsappen tirsdag. Foto: Paul Ellis / AFP

Appen sporer brukere som er i nærheten av hverandre. Hvis en bruker blir bekreftet smittet, får alle som har vært nærme nok beskjed.

Hancock anslår at rundt 18.000 personer må ansettes for å drive smittesporingen.

Programmet rulles ut på Isle of Wight torsdag denne uka.

250.000 døde på verdensbasis

Worldometers oversikt viser mandag at pandemien offisielt har krevd over 250.000 menneskeliv på verdensbasis.

Over 3,6 millioner mennesker i 212 land og territorier har fått påvist koronasmitte. Nærmere en av tre er friskmeldt, mens rundt 6,9 prosent av de smittede har mistet livet.

Man regner med store mørketall på grunn av mangel på testing og utfordringer knyttet til å registrere de døde.

Tilstanden betegnes som alvorlig eller kritisk for nesten 50.000 pasienter, det vil si 2 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen, skriver NTB.