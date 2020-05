Storbritannia vil innføre reisekarantene nå – lenge etter andre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Karanteneplikten, som vil gjelde fra starten av juni, er ment å forhindre en ny bølge av koromasmitte.

Statsminister Boris Johnson skal søndag legge frem en plan på hvordan Storbritannia skal komme seg ut av den nåværende koronasituasjonen. Den nye reisekarantenen er sentral i planen, melder avisene The Guardian og The Times på lørdag.

Svært mange land har helt siden starten og midten av mars operert med grensekontroller, innreiseforbud og/eller karanteneplikt på 14 dager hvis man kommer tilreisende fra et annet land.

Den britiske regjeringen valgte en annen strategi, og det har vært mulig å reise inn i Storbritannia uten å bli pålagt karantene hvis man er uten symptomer på luftveissykdom.

Det offisielle rådet har riktignok vært å unngå unødvendige reiser, men det har ikke vært noen formelle begrensninger.

Men nå kommer altså britene trolig etter, idet mange europeiske land sammen ser på om når og hvordan de skal gjøre lettelser i reiserestriksjonene.

Må fylle ut skjema

Den nye karanteneplikten vil gjelde alle som kommer med fly, båt eller Eurostar-tog til Storbritannia. Dette gjelder uansett hvor de kommer fra og hvilken nasjonalitet de har.

Også briter som vender hjem fra reise i utlandet vil bli pålagt å selvisolere seg i to uker.

Før ankomst Storbritannia vil alle måtte fylle ut et digitalt skjema, hvor man må oppgi hvilken adresse man skal være i karantene på.

Det er kun de som ankommer fra Irland, Isle of Man og de britiske kanaløyene som vil slippe unna isolasjonsplikten.

Karantenekravet vil heller ikke gjelde lastebilsjåfører eller andre som frakter varer til og fra Storbritannia.

Planen er å innføre et system med stikkprøvekontroller. Brudd på karantenebestemmelsen vil medføre en bot på opptil 1000 pund, eller i overkant av 12.000 norske kroner. Utenlandske borgere kan bli sendt ut av landet.

Flyselskapene skeptiske

Ifølge BBC skal planen om reisekarantene diskuteres med representanter for flyselskap og flyplasser lørdag formiddag.

Tidligere har flyselskapene advart om at to ukers karantene for tilreisende vil bety mer eller mindre slutt på alle flyginger til og fra Storbritannia.

Britiske flyselskap er som mange andre hardt rammet av den nåværende situasjonen, med stengte grenser og strenge restriksjoner rundt om i verden.

Representanter for bransjeorganisasjoner mener at karantenebestemmelsene i stedet bør brukes målrettet mot spesifikke grupper, basert på vitenskapelige kriterier.

Mens ulike medisinske fagmiljøer har vært bekymret over smittespredningen i samfunnet og det økende antallet døde, spesielt i England, har sentrale ministre frem til nå argumentert med at tvungen karantene for alle innreisende ikke vil utgjøre noen forskjell, skriver The Times.

Tall fra innenriksdepartementet viser at kun 273 personer av 18,1 millioner tilreisende har blitt pålagt karantene fra starten av januar til utgangen av mars, ifølge The Guardian.

Dette inkluderer passasjerer på tre fly som kom fra den kinesiske byen Wuhan, hvor koronapandemien startet.

Verst stilt i Europa

Storbritannia har passert Italia og har nå flest registrerte koronarelaterte dødsfall i Europa.

Lørdag morgen var tallet på døde 31.316, viser en oppdatert oversikt fra Johns Hopkins University, som holder telling på situasjonen over hele verden. Det er rundt 1.100 flere døde enn hva som er registrert i Italia.

Antall bekreftede smittede har passert 212.600 personer.

Flest smittetilfeller er det i England, med over 133.000 tilfeller. Skottland har i overkant av 13.000 registrerte smittede, Wales rundt 11.000. Nord-Irland er nede på rundt 4.000.