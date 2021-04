Storbritannia trekker støtten til omstridt organisasjon etter nye sexanklager

Som følge av de ferske anklagene har Storbritannia kuttet hjelpeorganisasjonens mulighet til å søke om støtte, ifølge BBC.

Oxfam er en av verdens største hjelpeorganisasjoner.

– Gitt de nye opplysningene, som setter spørsmål ved Oxfams evne til å nå våre standarder, vil vi ikke vurdere ny støtte til Oxfam før de nåværende problemene har blitt løst, skriver det britiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Det er kun gått noen uker siden Oxfam fikk lov til å søke om statlig støtte igjen.

Den muligheten mistet organisasjonen i tre år, som følge av en sexkjøps-skandale som ble kjent i 2018.

Da ble det kjent at Oxfams bistandsarbeidere i Haiti i 2010 kjøpte sex av unge prostituerte.

Har suspendert to ansatte

Forrige uke kunne The Times fortelle at Oxfam suspenderte to ansatte i Den demokratiske republikken Kongo, etter anklager som seksuell utnyttelse, mobbing og dårlig ledelse.

Mer enn 20 varslere hadde da signert et brev, og bedt Oxfam ta grep i en «mobbekultur der ledere misbruker makten sin», skriver den britiske avisen.

Oxfam sier at suspenderingen av de to ansatte kommer som følge av en etterforsking som organisasjonen begynte i november.

Men varslerne skal ha vært frustrerte over hvor lang tid etterforskningen har tatt.

Totalt er det varslet om 11 personer som er ansatt i Oxfam i Den demokratiske republikken Kongo. Anklagene inkluderer nepotisme, trusler, mobbing og svindel.

Noen av anklagene gjaldt hendelser så langt tilbake som 2015.

Visste om sexkjøp i 2010

Organisasjonen selv sier at suspenderingen av de to ansatte viser at Oxfam tar maktmisbruk på alvor, ifølge BBC.

Skandalen i 2018 førte til at organisasjonen mistet tusenvis av givere, og måtte gjøre store økonomiske kutt.

Nestsjef Penny Lawrence i Oxfam trakk seg etter skandalen i 2018. Foto: Charlotte Ball / AFP

Bistandsarbeiderne var i Haiti i forbindelse med jordskjelvet som rammet landet i 2010.

Ifølge The Times, som avslørte saken i 2018, visste Oxfam at egne ansatte kjøpte sex.

I en intern rapport fra 2011 innrømte Roland van Hauwermeiren, som ledet teamet i Haiti, å ha benyttet seg av prostituerte i sin Oxfam-bolig.

Som følge av skandalen trakk blant annet nestsjefen Penny Lawrence seg fra sin stilling, og Oxfam mistet muligheten til å få statlig støtte fra Storbritannia.