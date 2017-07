Storbritannia støttet tidlig løslatelse av beryktet nazist

Flere historiske dokumenter ble nylig ble frigitt av det britiske riksarkivet.

Her kommer det frem at den britiske regjeringen støttet en tidlig løslatelse av den beryktede nazisten Rudolf Hess allerede så tidlig som i 1956. Det melder BBC.

Rudolf Hess, var en tysk nasjonalsosialistisk politiker fra 1920 til 1945. Foto: AP

Hess var en av de mektigste mennene i nazipartiet. Adolf Hitler utnevnte Hess som hans etterfølger nest etter Hermann Göring.

I 1941 fløy han alene til Skottland. Hensikten hans var å forsøke å få i stand forsoning mellom Storbritannia og Tyskland før det tyske angrep på Sovjetunionen. Her ble han tatt til fange av britene, internert og stilt for krigsforbryterdomstolen i Nürnberg.

– Umenneskelig å la Hess dø i fengsel

I 1946 ble han dømt livsvarig fengsel av stormaktene som vant krigen, Storbritannia, USA, Frankrike og Russland. Det var også disse fire landene som måtte støtte eventuelle forespørsler om løslatelse.

Da Peter Carrington, bedre kjent som Lord Carrington ble utenriksminister i 1979, skrev han et brev til den daværende sovjetiske utenriksministeren Andrei Gromyko.

«Det er både umenneskelig og meningsløst å insistere på at denne gamle mannen skal dø i fengsel», skrev Lord Carrington i brevet.

Totalt kom det 11 forslagene fra Storbritannia om tidlig frigivelse. Amerikanerne og franskmennene skal ha støttet ni av disse forslagene.

Ifølge opplysninger fra de frigitte dokumentene skal Sovjetunionen konsekvent ha avvist disse, ettersom «folket som hadde lidd under nazistene, ikke ville ha forståelse for løslatelsen».

Britiske soldater poserer med flyvraket til Rudolf Hess i Skottland Foto: AP

Døde i fengsel

Rudolf Hess, ble funnet død i sin celle 17. august 1987. Han var da 93 år og hadde sittet i Spandau-fengselet i Berlin helt siden andre verdenskrig var slutt.

Den offisielle obduksjonen fastslo dødsårsaken som selvmord ved hengning. Hess' familie mener derimot han var for skrøpelig til å knytte en løkke selv og hevder at han ble myrdet.

Hess var den siste av de tyske krigsforbryterne som satt fengslet i Spandau-fengselet i Vest-Berlin. Fengslet ble etter hans død revet ned og gjort om til et kjøpesenter for å unngå at nynazister valfartet dit.