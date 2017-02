Det måtte en hestehandel til på bakrommet, men nå er Storbritannia nærmere EU-utmeldelse enn noen gang.

Hva har skjedd så langt?

Det britiske parlamentet er ikke helt som andre parlament. Alle lover skal behandles av både Underhuset hvor de folkevalgte representantene sitter, og så gjennom Overhuset hvor de utnevnte representantene sitter.

Et flertall av britene ønsket seg et brudd med EU i folkeavstemningen i fjor. Snart effektueres viljen deres. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Gjennom flere avstemninger har regjeringen fått flertall blant de 650 folkevalgte representantene, den siste avstemningen kom onsdag kveld.

Selv om det vil være et flertall mot utmeldelse av EU i Overhuset, er det uhyre sjelden at de utnevnte 805 medlemmene trosser de folkevalgte.

Kunne det gått galt?

Det var ikke gitt at regjeringen fikk flertall som den håpet.

Både i Labour og i eget parti var det sterke krefter som mente at parlamentet også måtte få stemme over den endelige Brexit-avtalen som Storbritannia skal bruke to år på å fremforhandle med de 27 andre EU-landene.

Et flertall av de folkevalgte i Underhuset ga til slutt støtte til regjeringens lovforslag om EU-utmeldelse. Foto: UK Parliament via Reuters TV / Reuters

I et krisemøte mandag lovet i stedet regjeringen opprørerne at parlamentet i stedet får stemme over avtaleforslaget før de siste forhandlingene starter, slik at de får sagt sitt.

Selv om regjeringen har flertall i parlamentet, er det et knapt flertall. Enigheten tirsdag forhindret nederlag.

Hva skjer etter utmeldelsen?

Når statsministeren utløser utmeldelsesforhandlingene innen utgangen av mars, starter en vanskelig jobb med å komme til enighet mellom EU og Storbritannia om hvordan utmeldelsen skal skje. Forhandlingene skal ta to år. Det omfatter både at EU-lover ikke lenger skal gjelde i Storbritannia, og en ny handelsavtale.

Men Downing Street har sagt at dersom regjeringen ikke får støtte i parlamentet til sitt forslag til sluttforhandlingene, forlater de forhandlingene uten noen ny handelsavtale.

Da risikerer de å måtte handle med EU kun gjennom avtaleverket til Verdens Handelsorganisasjon, noe som vil blant annet medføre høy toll på mange varer.

Hva skjer nå?

Overhuset skal debattere lovteksten om utmeldelse i de neste to ukene. Lovteksten kom uendret gjennom Underhuset. Overhuset kan velge å endre den, men det kan bli overprøvd senere. Siste avstemning i Overhuset blir trolig 7. mars.

Mange lange debatter og avstemninger i Westminster om dagen. Foto: Espen Aas / NRK

Går alt etter planen, kan statsministeren dermed iverksette artikkel 50 i Lisboa-traktaten allerede 9. mars, før regjeringssjefene i EU-landene møtes til toppmøte på Malta. I slutten av mars er det nemlig 60-års jubileum for Roma-traktaten, selve grunnlaget for dagens EU, og britene vil unngå at utmeldelsesforhandlingene starter samtidig med markeringene..

Når utmeldelsesforhandlingene er ferdige om to år, må minst 20 av de 27 gjenværende landene gi sin støtte til resultatet. En ny frihandelsavtale må støttes av alle landene.