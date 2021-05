Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For millioner av briter er det i dag første gang på et år at de kan klemme sine kjære. Student Shavlina Giovanni startet dagen med å klemme en av sine venninner.

– Jeg er vanligvis ikke noen klemmer, men nå klemmer jeg på alle jeg ser, sier Shavlina Giovanni.

Sammen med sin studiekamerat Benze Borbela viser hun hvordan hun gjorde det. For man skal følge klemme-rådene. Ansikt til ansikt er ikke greia. Man skal heller snu deg litt vekk og til siden mens man holder rundt den andre.

Jade Skinner skal klemme venninna hun ikke har sett siden jul på grunn av koronatiltakene. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Og så bør man ikke klemme for mange og for lenge, og folk med litt skjør helse bør ha på seg munnbind, sier ekspertene.

– Det er som en drøm. Vi trenger virkelig dette for vår mentale helse, Borbela.

Jade Skinner kommer smilende med en latte i hånden. I dag skal hun klemme sin beste venninne som hun ikke har møtt siden jul på grunn av alle koronarestriksjonene.

– Hun er vaksinert, så vi føler seg trygge, sier hun til NRK.

Full gjenåpning

Fra i dag kan puber og restauranter åpne for folk også innendørs. I tillegg kan kinoer, teatre og museer åpne dørene igjen.

Seks mennesker, eller to husholdninger kan nå møtes innendørs. 30 kan møtes sammen ute, i Wales enda flere. Om en ukes tid vil også Nord-Irland følge etter de andre.

I over ett år har barna hatt et kjedelig liv med stengte skoler og lekeplasser. Nicky Pavey tok med seg barna George og Isabel til Naturhistorisk museum Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Nicky Pavey benyttet sjansen til å ta med barna sine til Naturhistorisk museum i London.

– Det er litt av en lettelse å få muligheten til å ta med barna på noe fint, sier Pavey bak masken som fortsatt må være på.

Teatrene i West-End gleder seg stort selv om det er store restriksjoner på hvor mange publikummere de kan ha.

– La oss håpe folk kommer tilbake, for dette har virkelig ikke vært noe særlig, sier komiker sanger og skuespiller, Jimmy Tarbuck til NRK.

Teater og musikalscenen i London drar vanligvis inn langt mer penger i kassa enn Premier League, men uten turistene vil det ta lang tid før de kan nå gamle høyder.

Utbrudd av indisk variant

Målet er at også meteren skal fjernes fra 21. juni, men det er bekymring etter utbruddene av den indiske varianten i Bolton, Glasgow og London. Det er nå over 2300 tilfeller og mange av dem knytter seg til reiser til India.

I Bolten utenfor Manchester går helsearbeidere fra dør til dør og leverer ut hjemmetester. Det samme skjer i Blackburn. Ekstra vaksinedoser er også sendt til de hardest rammede områdene.

Myndighetene har satt opp mobile testsentre i områdene der det er utbrudd av den indiske koronavirusvarianten Foto: Phil Noble / Reuters

NRK møter flere som har latt seg teste i South Kensington i London mandag.

– Jeg fikk se denne mobile enheten og tenkte det var lurt. Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret etter de nye utbruddene, sier en kvinne som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

Vaksinen vil beskytte mot alvorlig sykdom fra den nye varianten, men det er ikke klart hvor mye den hindrer videre smitte, og det er mye forskerne ikke vet enda. Derfor skal også de over 50 nå få sin dose nummer to etter ni uker, og ikke 12.

– Jeg er trygg på at vi kan ta dette skrittet, men vi bør alle være gå forsiktig fram, sier helseminister Matt Hancock.

Sju av ti er vaksinert

Det er bekymring for om smitten vil øke igjen. Men det er lite smitte i samfunnet, få på sykehus, og knapt noen dør lengre av korona i Storbritannia.

Hovmester Tomaz Tavacek får igjen åpne restauranten sin for gjester innendørs. De har holdt stengt de siste seks månedene. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Britenes vellykkede vaksineprogram gjør mye for å hindre sykdom. Nær 70 prosent er beskyttet med ett stikk, og det er derfor mindre sjanse for at viruset sprer seg.

Over 36,5 millioner har fått sin første dose. Rundt 20 millioner har fått dose to, og det utgjør 38 prosent av befolkningen.