Storbritannia ekskluderer Huawei

– Fra slutten av dette året kan ikke telekomleverandører kjøpe noe 5G-utstyr fra Huawei, sier digitalminister Oliver Dowden.

Nettoperatører som BT og Vodafone har fått frem til 2027 til å fjerne eksisterende Huawei-utstyr fra deres 5G-nettverk. Det kunngjorde den britiske regjeringen tirsdag.

Statsminister Boris Johnson har vært under press fra opprørere i eget parti som vil få fart på utfasingen av Huawei-utstyr i det britiske nettverket.

Britisk etterretning har uttalt at Huawei-utstyr i samfunnsviktig infrastruktur kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Storbritannia på grunn av selskapets tette forbindelser til kinesiske myndigheter.

Kultur- og digitalminister i Storbritannia, Oliver Dowden, opplyste tirsdag at de vil fase ut tjenester fra den kinesiske teleleverandøren Huawei. Foto: Stringer / AFP

Sanksjoner

Det kinesiske selskapet møter motstand i en rekke land. En tysk beslutning er ventet senere i år.

USA skal ha oppfordret Storbritannia til å følge sanksjoner som hevder at det kinesiske selskapet utgjør en trussel om nasjonal sikkerhet.

Noe Huawei benekter.

Digital- og kulturminister I Storbritannia sa at de nye sanksjonene fra USA, som kom i mai, endret hele bildet.

– Med usikkerheten dette skaper rundt Huawei, så kan ikke Storbritannia lenger være trygge på at de vil være i stand til å garantere for sikkerheten til fremtidig Huawei 5G-utstyr, sier Dowden, ifølge CNN.

USA

Beslutningen fra Storbritannia skal også være viktig for Trump-regjeringen. De har presset på for å få flere til å ekskludere Huawei fra 5G-nettverket.

Senest sist måned erklærte utenriksminister i USA, Mike Pompeo, at Huaweis avtaler med teleoperatører over hele verden vil fordufte.

– Land vil ha pålitelige leverandører i sine 5G-nettverk, skrev Pompeo i en pressemelding.

Han nevner en rekke land, som Tsjekkia, Polen, Sverige, Estland, Romania, Danmark og Latvia.

– Nylig gikk Hellas med på å bruke Ericsson i stedet for Huawei til å utvikle sin 5G-infrastruktur, skrev Pompeo.

I Norge har selskapet Telia varslet at de velger Ericsson som leverandør, når det nye 5G-nettet skal bygges ut. Det skal etter planen starte opp i april, neste år.

Forsinker 5G

I Storbritannia opplyste Oliver Dowden om at beslutningen de nå har tatt, vil forsinke landets utrulling av 5G-nettet med ett år.

– Dette har ikke vært en lett avgjørelse, men det er den rette for Storbritannias telenett. For vår sikkerhet og økonomi. Både nå og for tiden fremover, sier digitalminister Oliver Dowden.

Forholdet Storbritannia – Kina

Kinas utenriksdepartement har gitt uttrykk for at avgjørelsen vil få konsekvenser for forholdet landet har med Storbritannia.

– Hvorvidt Storbritannia kan tilby et åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende forretningsmiljø for kinesiske selskaper, vil påvirke det britiske markedet etter Brexit. Det vil være en indikasjon på Kinas investering i Storbritannia fremover, sa en talsmann for utenriksdepartementet, Zhao Sa Lijian tirsdag.