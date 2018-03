Storbritannia ber om møte i Tryggingsrådet om forgiftingssaka

Det stadfester det britiske utanriksdepartementet.

Statsministeren i Storbritannia, Theresa May meiner det er «høgst sannsynleg» at Russland står bak angrepet på den russiske eks-agenten Sergej Skripal og dottera hans Julia. Dei to blei funne på ein benk i Salisbury 4. mars.

Ifølgje politiet var gifta utvikla i eit hemmeleg sovjetisk våpenlaboratorium.

Området rundt benken der den russiske eks-spionen Sergej Skripal og dottera Julia blei funne, blei raskt sperra av. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Theresa May gav styresmaktene i Moskva frist til natt til onsdag med å forklare seg om giftangrepet i Salisbury.

Onsdag formiddag avviste Russland skuldingane, og ein talsmann for president Vladimir Putin sa dei var grunnlause.

EU-president Donald Tusk seier forgiftninga skal diskuterast på EU-toppmøtet neste veke.