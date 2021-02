Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Britene lever med noen av verdens strengeste koronarestriksjoner, ifølge en oversikt fra Oxford University.

Barn og unge får ikke gå på skole.

Voksne får ikke gå på pub.

Ingen får møtes ute, unntatt for trening.

Ingen får gå på fotballkamp.

Det er de strengeste tiltakene i den vestlige verden, ifølge avisen FT.

Men nå lover Storbritannias statsminister Boris Johnson en gradvis åpning. I dag annonserte han en firestegs gjenåpning av det britiske samfunnet.

LEK: To barn leker utenfor Manchester i desember. Nå åpner skolene igjen 8. mars. Foto: Martin Rickett / AP

STENGT: En gutt går hjem fra en stengt skole i Westminster 18. mars i fjor. Skolene for de yngste var for det meste åpne i 2020, men har vært stengt siden 4. januar i år. Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Mistet sosiale ferdigheter

Fra 8. mars vil elever og studenter kunne gå på skolen igjen. Barn fra 11 år og opp, må bruke munnbind.

Folk kan møtes ute igjen, to og to, uten å trene.

Pasienter på pleiehjem kan få én fast besøkende.

Ellers skal alle følge ordren om å holde seg mest mulig hjemme.

Forslaget fra statsminister Boris Johnson blir møtt med både lettelse og frykt.

Nick Foster (45) øst i London er glad for endringene, men samtidig bekymret over økt smitte når skolene skal åpne igjen 8. mars.

– Mange av vennene mine er lærere og de er bekymret. Men at elever skal bruke munnbind og testes, høres fornuftig ut. Jeg tror dette er gode nyheter, sier Foster til NRK.

FORSIKTIG OPTIMIST: Nick Foster (45) fra London har knapt sett folk siden nyttår. Nå håper han den forsiktige gjenåpningen vil fungere. Foto: Privat

Selv jobber han som komponist og bor med samboer og en katt. Han føler seg heldig, selv om han er redd han har mistet sosiale ferdigheter de siste ukene. Siden tidlig i januar har han knapt sett noen andre mennesker enn samboeren.

– Her om dagen kom en venn forbi og jeg snakket med ham på dørstokken. Og det var som om jeg hadde glemt hvordan en er sosial, det var veldig merkelig, sier Foster.

Han har selv angst og merker at den tredje nedstengingen har vært tøff.

– Det har vært vanskeligere nå. Jeg tror alle er lei av dette og lei av vinteren.

Han krysser fingrene for at regjeringens veikart mot normalitet holder vann.

Hvis alt går etter planen, skal selv nattklubber få åpne til sommeren.

– Men vi har åpnet igjen før, og måttet stenge igjen, minnes han.

Ifølge regjeringens plan, som skal stemmes over i parlamentet, vil det ikke åpnes for reising internasjonalt før tidligst 17. mai.

Det vil trolig være begrensninger på sosiale sammenkomster og folkemengder helt fram til tidligst 21. juni.

Lenge til de kan leve som normalt

Over 120.000 mennesker har mistet livet til covid-19 i Storbritannia, som tidlig ble hardt rammet av pandemien.

Statsminister Boris Johnson har fått hard kritikk for ikke å ha ta viruset på alvor tidlig nok. I mars i fjor, sa Johnson at han blant annet at fortsatte å håndhilse på folk. Siden fikk han selv covid-19.

Nå har Storbritannia blant verdens raskeste vaksineringsprogrammer. 17 millioner briter har fått første dose av vaksinen. I Norge er tallet litt under 300.000.

Vaksiner er noe av grunnen til at regjeringen tør å starte gjenåpningen, sa Boris Johnson i dag.

VAKSINERT: Boris Johnson med Astra-Zeneca-vaksinen. Foto: Paul Ellis / AFP

I april: Pubene åpner utendørs

Hvis smitten ikke øker dramatisk, er del to av britenes gjenåpning lagt til 29. mars.

Opptil seks personer kan møtes utendørs.

Sport utendørs for barn og voksne blir lov.

Ordren om å holde seg mest mulig hjemme vil fjernes, og erstattes med en oppfordring om å holde seg i lokalområdet.

Fra tidligst 12. april kan:

Frisørsalonger og ikke-nødvendige butikker åpne igjen. Det samme kan biblioteker og museer.

Puber og restauranter kan åpne for servering utendørs.

Treningssentre og svømmehaller kan åpne igjen, men folk kan bare gå dit alene eller samme med andre i samme husholdning.

Begravelser kan ha opptil 30 deltakere. Brylluper og mottakelser kan ha opptil 15 gjester.

STENGT: En mann går forbi stengte butikker i London. Nå kan butikkene trolig åpne igjen 12. april. Arbeidsløsheten har gått markant opp under pandemien. Foto: Tolga Akmen / AFP

ÅPENT I JULI: En servitør på jobb på en pub i London i juli i fjor. De måtte stenge igjen til høsten. Foto: Ben Stansall / AFP

De strenge reglene har gått spesielt hardt ut over de svakeste i Storbritannia. I en undersøkelse der 70.000 briter er spurt, svarte særlig folk fra etniske minoriteter, lavere sosiale klasser og unge mennesker at de slet med manglende kontroll over egen livssituasjon. De har oftere rapportert om mentale helseproblemer, angst og frykt for ikke å ha nok penger til mat og boutgifter.